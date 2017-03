Ladislav Nagy sa vracia do zostavy HC Košice

Do zostavy HC Košice sa už v sobotňajšom piatom zápase štvrťfinále play-hokejovej off Tipsport ligy 20162017 proti MHC Martin vráti po zranení....

KOŠICE 24. marca (WebNoviny.sk) - Do zostavy HC Košice sa už v sobotňajšom piatom zápase štvrťfinále play-hokejovej off Tipsport ligy 2016/2017 proti MHC Martin vráti po zranení útočník Ladislav Nagy. Referuje o tom oficiálny web klubu.



Skúsený krídelník sa zranil v dolnej časti tela v úvode marca v zápase proti Žiline. "Oceliari" prehrávajú s Martinčanmi už 1:3 na zápasy a hrozí im eliminácia z play-off, ďalší duel je na programe v sobotu 25. marca o 18.00 h v Steel aréne. .









