Lacko a Gombos postúpili do finále kvalifikácie v Miami, Kovalík nie

MIAMI 20. marca (WebNoviny.sk) - Dvaja z troch slovenských tenisov postúpili do finále kvalifikácie dvojhry na turnaji ATP World Tour Masters 1000 Miami Open presented by Itaú v americkom Miami na Floride.



Lukáš Lacko nasadený ako jedenásty v pondelňajšom zápase 1. kola dvojkolovej kvalifikácie zvíťazil za 117 minút 6:4, 4:6, 6:4 nad domácim držiteľom voľnej karty Vasilom Kirkovom, Norbert Gombos zdolal zdolal Francúza Quentina Halysa za 118 minút 6:4, 1:6, 7:6 (2). .









Napriek dobre rozohranému súboju neuspel Jozef Kovalík, ktorý nevyužil vedenie 6:1, 3:2 a podľahol Belgičanovi Rubenovi Bemelmansovi za 103 minút napokon 6:1, 5:7, 3:6. Priamo v "main draw" bude na základe svojho postavenia vo svetovom rebríčku pri uzávierke prihlášok hrať Martin Kližan.



Dvojhra - kvalifikácia - 1. kolo:



Lukáš Lacko (SR-11) – Vasil Kirkov (USA) 6:4, 4:6, 6:4 za 117 minút



Norbert Gombos (SR-19) – Quentin Halys (Fr.) 6:4, 1:6, 7:6 (2) za 118 minút



Ruben Bemelmans (Belg.) – Jozef Kovalík (SR-21) 1:6, 7:5, 6:3 za 103 minút





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

