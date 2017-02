Kysučania spustili blokádou petíciu za dokončenie diaľnice

KYSUCE 16. februára (WebNoviny.sk) - Asi tri stovky Kysučanov zablokovali vo štvrtok na niekoľko minút hlavný cestný ťah do Poľska a Česka. Symbolicky tak spustili petíciu za okamžité začatie dostavby chýbajúcich úsekov diaľnice D3. Kysučania blokovali cestu iba 15 minút, ale kolóny, ktoré sa vytvorili, sa rozpúšťali viac ako dve hodiny. Medzi blokujúcimi boli aj všetci kysuckí primátori, viacerí starostovia a tiež zástupcovia najväčších závodov v regióne.



"Táto protestná blokáda je vyvrcholením začiatku petičnej akcie, ktorá beží naprieč celými Kysucami a ktorá má vyslať jasný odkaz vláde, že po tejto ceste chodí 25-tisíc áut za 24 hodín, čo je najviac v rámci Slovenska. V súčasnosti máme termín z Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorý hovorí, že diaľnica bude stáť až v roku 2026. To je odteraz zhruba 10 rokov a Kysuce tento nápor dopravy určite nezvládnu," povedal člen petičného výboru Matej Fabšík. Kysučania ministerstvo dopravy žiadajú, aby opäť zaradilo výstavbu kysuckej D3 medzi investičné priority a začalo okamžite stavať aj chýbajúce úseky okolo Kysuckého Nového Mesta..



Podľa pôvodných sľubov mala byť D3 hotová v roku 2010, aktuálne sa hovorí až o roku 2026. "Od prvých sľubov ubehlo 17 rokov a diaľnica je stále v nedohľadne, termíny hovoria o roku 2026 a to nemôžeme akceptovať. V súčasnosti sa stavajú diaľnice na Slovensku aj na úsekoch, kde intenzita nedosahuje ani 10-tisíc áut za 24 hodín, avšak tu na Kysuciach máme reálnu intenzitu 25-tisíc áut za 24 hodín," dodal Fabšík.



Ministerstvo dopravy v reakcii na blokádu konštatuje, že o komplikovanej dopravnej situácii na Kysuciach vie a robí všetko pre to, aby sa pokračovalo vo výstavbe aj na ďalších úsekoch. "Faktom je, že peniaze z eurofondov vyčlenené na výstavbu diaľnic sú praktický minuté. Štát sa preto musí rozhodnúť, či a ako bude do roku 2020 pokračovať v budovaní dopravnej infraštruktúry. Ministerstvo dopravy spolu s ministerstvom financií, preto chystá rokovania s opozíciou o otvorení dlhovej brzdy tak, aby si štát mohol výhodne požičať peniaze a použiť ich na urýchlenie výstavby ciest. O ďalšej výstavbe cestných úsekov sa rozhodne po hlasovaní o uvoľnení dlhovej brzdy, s ktorou musí súhlasiť aj opozícia," uviedla hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká