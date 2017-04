Kysučania opäť zablokovali hlavný cestný ťah do Poľska a Česka

Stovky Kysučanov dnes opäť zablokovali hlavný cestný ťah do Poľska a Česka. Protestná blokáda na priechode pre chodcov v Budatínskej Lehote....

ŽILINA/KYSUCE 4. apríla (WebNoviny.sk) – Stovky Kysučanov dnes opäť zablokovali hlavný cestný ťah do Poľska a Česka. Protestná blokáda na priechode pre chodcov v Budatínskej Lehote ochromila dopravu na celých Kysuciach. Od Žiliny po Čadcu sa vytvorili desiatky kilometrov dlhé kolóny, ktoré sa rozpúšťali niekoľko hodín. Kysuckí starostovia, podnikatelia a 20-tisíc ľudí podpísaných pod petíciou žiadajú vládu, aby okamžite začala stavať chýbajúce úseky diaľnice D3.





Diaľnica mala byť hotová v roku 2006 .



„V roku 1996, keď sme slávnostne poklepali kameň prvého úseku diaľnice D3, bolo dohodnuté, či už medzinárodné zmluvy s Poľskom alebo naše vnútorné uznesenia vlády, že diaľnica bude dostavaná do roku 2006. Sme tu o jedenásť rokov neskôr a diaľnica ešte nie je dostavaná. Takže chceme ukázať, že nielen poklepanie kameňa, ale treba aj iniciatívu a snahu kompetentných, aby tá diaľnica bola spojazdnená a aby sa život na Kysuciach znormalizoval,“ povedal primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grapa.



Celá 60-kilometrová diaľnica D3 od Žiliny až po hranice s Poľskom mala byť podľa pôvodných sľubov hotová už v roku 2006. S príchodom každého nového ministra sa ale termín dokončenia diaľnice odďaľuje. Vlani sa na rezorte dopravy vystriedali traja ministri - Ján Počiatek sľuboval dokončenie diaľnice v roku 2020, Roman Brecely v roku 2023 a Árpád Érsek už avizoval rok 2026. Kysučania sa preto na neúnosnú dopravnú situáciu rozhodli upozorniť protestnými blokádami.



Po prvej blokáde vo februári poslali výzvu vláde, ministerstvu dopravy, diaľničnej spoločnosti aj parlamentu. Doteraz sa im ozvali len z Národnej diaľničnej spoločnosti. „Podľa aktuálneho stavu prípravy je predpokladaný termín začatia výstavby diaľničných úsekov D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto a Kysucké Nové Mesto - Oščadnica december 2019 s termínom ukončenia v decembri 2022. Pre druhý profil diaľničného úseku D3 Oščadnica - Čadca, Bukov je predpokladaný termín začatia výstavby august 2020 s termínom ukončenia v auguste 2023. Základným predpokladom pre výstavbu nových úsekov sú finančné prostriedky, ktoré Národná diaľničná spoločnosť aktuálne nemá k dispozícii. Otázka financovania nových diaľničných úsekov nie je plne v rukách Národnej diaľničnej spoločnosti,“ uviedla hovorkyňa diaľničnej spoločnosti Michaela Michalová.



Ministerstvo nemá peniaze



Kysučanom takáto odpoveď nestačí. „Je to veľmi nezáväzný charakter, nemôžeme akceptovať takéto vyjadrenie, ktoré nemá nejakú formu záväzného dokumentu smerom od vlády. Už desiatky rokov počúvame množstvo rôznych termínov a ani jeden sa doposiaľ nepotvrdil, preto nemáme najmenší dôvod veriť týmto termínom,“ povedal jeden z iniciátorov protestov a člen petičného výboru Matej Fabšík.



„Ministerstvo dopravy nám neodpovedalo. A Národná diaľničná spoločnosť nám síce napísala optimistický list, ale bolo to podmienené - keď zoženieme peniaze, keď to bude reálne a takéto veci. My chceme, aby tí ľudia z ministerstva a diaľničnej sem prišli a povedali - sme dnes v procese stavebného povolenia, v procese EIA a tie dátumy musia byť konkrétne,“ dodal Ľubomír Janoška zo Združenia podnikateľov Dolných Kysúc.



Ministerstvo dopravy v reakcii na utorkovú protestnú blokádu opäť len zopakovalo, že o komplikovanej dopravnej situácii na Kysuciach vie, no na výstavbu chýbajúcich diaľničných úsekov nemá peniaze. „Opäť môžeme len zopakovať, že je v záujme ministerstva dopravy, aby sa kritická dopravná situácia na Kysuciach vyriešila k spokojnosti predovšetkým samotných obyvateľov tohto regiónu. Faktom zostáva, že výstavba každého diaľničného úseku závisí od zabezpečenia zdrojov financovania. Keďže eurofondy sú prakticky minuté a zdroje zo štátneho rozpočtu obmedzené, rezort financií preto rozbehol rokovania o odblokovaní dlhovej brzdy, aby sme si mohli výhodne požičať peniaze a urýchliť výstavbu diaľnic. Preto, kým nebude jasné financovanie diaľnic v nasledujúcom období, nebolo by zodpovedné hovoriť o akýchkoľvek termínoch,“ uviedla hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.



