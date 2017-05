Kyjevský súd sa zaoberá exprezidentom Janukovyčom, za vlastizradu mu hrozí doživotie

KYJEV 4. mája (WebNoviny.sk) - Na súde v Kyjeve sa vo štvrtok začalo prípravné pojednávanie v rámci vyšetrovania zosadeného ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča, ktorý je obvinený z vlastizrady. Samotný Janukovyč sa na pojednávaní nezúčastnil.



Rozhlasová stanica Echo Moskvy citovala vyhlásenie ukrajinského prokurátora Ruslana Kravčenka, podľa ktorého žalujúca strana bude pre Janukovyča ako trest za vlastizradu žiadať doživotie. .



Zúčastní sa prostredníctvom videokonferencie



Ako informovala agentúra Ukrinform, ďalšie zasadnutie súdu sa uskutoční 18. mája. O odklad pojednávania požiadali Janukovyčovi advokáti, podľa ktorých ich mandant nemal dostatok času na oboznámenie sa so spisom. Súd súčasne súhlasil s tým, aby sa Janukovyč na pojednávaniach zúčastňoval prostredníctvom videokonferencie.



Ukrajinská generálna prokuratúra 30. januára informovala o ukončení vyšetrovania podozrenia, že Janukovyč sa ako prezident dopustil vlastizrady. Následne navrhla obhajcom, aby sa začali oboznamovať so spisom. Tí však vyšetrovanie označili za neukončené a vyhlásili, že preto nemôžu pracovať so spisovými materiálmi.



V polovici marca prokuratúra oznámila, že prípad odovzdáva Pečerskému okresnému súdu v Kyjeve, ktorý ho však odmietol prijať. Odvolací súd potom rozhodol, že prípad prevezme Obolonský okresný súd v Kyjeve, ktorý vo štvrtok pojednávanie otvoril a krátko na to ho odročil na 18. mája.



Súdiť chcú aj iných bývalých predstaviteľov



Po zmene mocenských pomerov, ku ktorým došlo na Ukrajine vo februári 2014, sa ukrajinské vyšetrovacie a justičné orgány snažia postaviť pred súd nielen Janukovyča, ale aj iných predstaviteľov vtedajšieho vedenia krajiny.



Vyšetrovanie voči nim sa vedie pre podozrenie zo sprenevery štátnych financií, finančných machinácií, konfiškácie pozemkov, zneužívania funkcie verejného činiteľa i ohrozenia územnej celistvosti krajiny. Mnohí bývalí predstavitelia ukrajinského vedenia po zmene pomerov z Ukrajiny ušli - Janukovyč sa uchýlil do Ruska.



