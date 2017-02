Kyjev nevidí dôvod na odsun zbraní z demarkačnej čiary

KYJEV 20. februára (WebNoviny.sk) - Napriek dohode o stiahnutí všetkých ťažkých zbraní z demarkačnej čiary v Donbase do 20. februára "ruské okupačné sily" zaútočili na pozície ukrajinských síl od nedeľňajšej polnoci päťkrát. Neexistujú tak predpoklady na odsun zbraní a zavedenie prímeria pozdĺž frontu. Oznámil to tlačový tajomník vládnej, tzv. protiteroristickej operácie (ATO) na východe Ukrajiny Leonid Maťuchin, ktorého citovala agentúra UNIAN.



Na minulotýždňovej schôdzke v bieloruskej metropole Minsk sa účastníci trilaterálnej kontaktnej skupiny pre urovnanie konfliktu v Donbase dohodli, že obe strany konfliktu stiahnu do 20. februára všetky zbrane zakázané minskými dohodami..



Kontaktnú skupinu tvoria zástupcovia Ruska, Ukrajiny a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Zástupca šéfa pozorovateľskej misie OBSE Alexander Hug 10. februára potvrdil, že až šesťnásobne vzrástol počet prípadov, keď boli do bojov nasadené ťažké zbrane, ktoré majú byť v súlade s dohodou znepriatelených strán stiahnuté zo styčnej línie.