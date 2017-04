Kvóty na hranie slovenskej hudby v rádiách sú prospešné, tvrdí Maďarič

Kvóty na vysielanie slovenskej hudby, povinné pre slovenské rádiá, považuje minister kultúry Marek Maďarič rok po ich zavedení za prospešné....

BRATISLAVA 17. apríla (WebNoviny.sk) – Kvóty na vysielanie slovenskej hudby, povinné pre slovenské rádiá, považuje minister kultúry Marek Maďarič rok po ich zavedení za prospešné pre domácu hudbu. Príkladom je podľa neho hudobná anketa popularity Rádia FM (RTVS) Radio Head Awards, ktorá mala v poslednom ročníku oveľa viac súťažiacich, pretože aj vo vysielaní bolo viac slovenskej hudby.



„Keď som kvóty navrhoval a keď boli schválené, tak jedna z argumentácii súkromných rádií proti kvótam bola, že im znížia počúvanosť. Čísla hovoria o tom, že počúvanosť sa neznížila a v niektorých prípadoch je o niečo vyššia. Takisto aj reklamný trh sa neznížil v prípade súkromných rádií,“ povedal Maďarič médiám v utorok 11. apríla pred rokovaním vlády. Myslí si, že verejnosť zavedenie kvót prijala..



„Je možno na škodu veci, že súkromné rádiá nechcú so slovenskou hudbou pracovať cieľavedomejšie. Keby sa hudobní dramaturgovia trošku potrápili, tak by našli veľmi zaujímavých hudobníkov, skupiny,“ domnieva sa šéf rezortu kultúry, podľa ktorého „hitom sa stáva pesnička vtedy, keď sa hráva“.



Zavedenie kvót napadol generálny prokurátor



Zavedenie kvót na hranie slovenskej hudby v rádiách napadol koncom mája 2016 na Ústavnom súde SR generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Podľa jeho názoru nerešpektujú viaceré princípy právneho štátu, neprípustným a neodôvodneným spôsobom retroaktívne zasahuje do vlastníckych práv vysielateľov rozhlasovej programovej služby a ich práva na ochranu majetku, ako aj práva na podnikanie, pričom tiež narúšajú pravidlá hospodárskej súťaže.



Podnet na podanie návrhu podala generálnemu prokurátorovi Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc. Generálna prokuratúra SR voči novele zavádzajúcej kvóty na hranie slovenskej hudby vzniesla pripomienky už počas jej prípravy a autora novely – ministerstvo kultúry, upozornila i na možný rozpor s Ústavou SR.



Maďarič opakovane uviedol, že si stojí za zmenou zákona o vysielaní a retransmisii, ktorá rádiám prikázala minimálne objemy hrania slovenskej hudby. „My sa cítime silní v argumentácii. Existujú aj iné precedensy, aj v Európe, aj na Slovensku, napríklad stanovené percento európskej tvorby vo vysielaní napríklad STV. Keď to platí pre všetkých, tak potom nedochádza ani k žiadnej diskriminácii a k žiadnemu možnému poškodeniu,“ dodal minister, ktorý je presvedčený, že kvóty budú zachované.



Nové pravidlá platia už viac než rok



V rádiách vysielajúcich na Slovensku sa hrá viac slovenskej hudby od 1. apríla 2016. Zaviedla to novela zákona o vysielaní a retransmisii. V prvom roku platnosti kvót na hranie slovenskej hudby museli vysielatelia s licenciou, teda súkromné rádiá, vyhradiť slovenskej hudbe najmenej 20 percent času vysielania hudby za mesiac a od 1. januára tohto roka to už je 25 percent. Vysielateľ na základe zákona, teda verejnoprávny Slovenský rozhlas (RTVS), musí vyčleniť domácej hudbe ešte viac, a to osobitne vo vysielaní každej svojej stanice. V roku 2016 najmenej 30 percent času vysielania hudby za mesiac a tento rok 35 percent.



Do podielu slovenskej hudby sa počítajú iba slovenské hudobné diela vysielané od 6:00 do 24:00, ktoré nie sú doplnkovým vysielaním a nie sú z väčšej časti sprevádzané hovoreným slovom. Z vysielania slovenskej hudby musí byť najmenej pätina (20 percent) venovaná hudbe novej, nie staršej ako päť rokov. Za nedodržanie kvót hrozia sankcie. Tie môžu byť nefinančné - upozornenie na porušenie zákona, a finančné - pokuty v rozpätí od 99 eur do 1 659 eur. Túto povinnosť nemusia dodržiavať iba tí, ktorým Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) udelila výnimky.



Zákonom stanovenú kvótu na slovenskú hudbu vo vysielaní nemusia v roku 2017 dodržiavať iba okruhy SRo, RTVS - Rádio Patria a Rádio Devín. Výnimku na kvótu novej slovenskej hudby dala rada RTVS pre internetové Rádio Pyramída, spoločnosti T. W. Rádio s.r.o. pre Rádio 7, tiež rockovo zamerané rádiá - Rádio Anténa Rock, Aligator - Classic rock radio a Rocková republika a tzv. oldies rádiá - Rádio Vlna a Rádio Best FM. Žiadosti vysielateľov Rádia Expres, Fun radio, Európa 2 a Rádio Košice, ktorí požadovali plošnú výnimku, rada zamietla. Nevyhovela ani žiadosti vysielateľa Radio Plus o výnimku na nové diela. Vysielatelia, ktorých žiadosti RVR zamietla, ako aj vysielatelia, ktorí radu o výnimku nepožiadali, sú povinní od 1. januára 2017 hrať viac slovenskej hudby. Všetky výnimky rada udelila na obmedzený čas, a to do 31. decembra 2017.



