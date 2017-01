Správy | Kuzminová vynechá preteky Svetového pohára v Anterselve aktuálné a najnovšie správy

BRATISLAVA 18. januára (WebNoviny.sk) - Slovenská reprezentantka v biatlone Anastasia Kuzminová nebude štartovať na pretekoch Svetového pohára v talianskej Anterselve (19. - 22. januára). Dvojnásobnú olympijskú víťazku totiž opäť trápi choroba. "Jediné, čo vidím zo svojho okna už tretí deň, je slnko a krásne kopce dookola. Znova totiž ležím s horúčkami a bolesťami svalov a kĺbov. Ten sveťák, na ktorý som sa najviac tešila, budem, bohužiaľ, sledovať len pri telke. Ak sa zajtra môj zdravotný stav stabilizuje, cestujeme domov. Treba to poriadne vyšetriť a vyliečiť, aby sa podobné už neopakovalo a hlavne, aby sa stihli majstrovstvá sveta," napísala Kuzminová na facebooku. Skúsená biatlonistka v aktuálnej sezóne štartovala v SP v slovinskej Pokljuke a nemeckom Ruhpoldingu. Jej doterajším maximom po návrate je 6. miesto v rýchlostných pretekoch v Slovinsku. V Novom Meste na Morave nútene pauzovala pre zdravotné problémy, Oberhof cielene vynechala a po chorobe ladila formu.

