Správy | Kučová prehrala v 2. kole Australian Open so Sevastovovou aktuálné a najnovšie správy

BRATISLAVA 18. januára (WebNoviny.sk) - Polícia má každý deň vo vlakoch nasadených 70 hliadok, denne ich nasadzujú takmer do...

Kučová prehrala v 2. kole Australian Open so Sevastovovou Slovenská kvalifikantka Kristína Kučová prehrala za 76 minút 3:6, 4:6 s lotyšskou tenistkou Anastasiou Sevastovou nasadenou ako tridsiatou....

Vytvor diskusiu......

Tip:

AMSTERDAM 18. januára (WebNoviny.sk) - Holandský futbalový kormidelník Louis van Gaal uviedol na pravú mieru medializované informácie,...TRENČÍN 18. januára (WebNoviny.sk) - Úradujúci slovenský futbalový šampión AS Trenčín sa dohodol na rozviazaní kontraktu s Holanďanom...ADELAIDE 18. januára (WebNoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan má za sebou dve etapy z podujatia Tour Down Under a zatiaľ...Hľadaj v článkoch na Spravy.pozri.sk