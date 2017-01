Kucka dostal kopanec do kolena, svojmu tímu nateraz nepomôže

Juraj Kucka sa nezapojil do tréningovej jednotky AC Miláno, namiesto toho sa v posilňovni venoval individuálnym cvičeniamMILÁNO 7. januára (WebNoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka nepomôže svojmu talianskemu zamestnávateľovi v nedeľňajšom dueli 19. kola tamojšej najvyššej súťaže proti Cagliari.



Ako informuje oficiálna stránka "Rossoneri", 29-ročný rodák z Bojníc sa nezapojil do sobotňajšej tréningovej jednotky, namiesto toho sa v posilňovni venoval individuálnym cvičeniam. "Dostal kopanec do kolena, ktoré mu v minulosti operovali," prezradil tréner Milánčanov Vincenzo Montella.