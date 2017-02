Kučera odhováral Mečířa od toho, aby bol v kádri Kližan

Tréner slovenského daviscupového tímu tenistov Karol Kučera otvorene priznal, že odhováral kapitána Miloslava Mečířa od toho, aby v kádri....

BRATISLAVA 7. februára (WebNoviny.sk) - Tréner slovenského daviscupového tímu tenistov Karol Kučera otvorene priznal, že odhováral kapitána Miloslava Mečířa od toho, aby v kádri na minulotýždňové bratislavské stretnutie SR - Maďarsko (1:3) figuroval Martin Kližan, podľa renkingového postavenia jasná národná jednotka.



"Za dobrotu na žobrotu - asi takto by som to v tomto prípade nazval. Úprimne mi je Miloša ľúto, niekoľkokrát som sa mu snažil povedať, že to s Kližanom nebude dobré. Miloš je dobrák a chcel všetko urovnať a upokojiť. Myslel si, že tím sa stmelí, že azda budú spoločné obedy či večere, dobré tréningy a atmosféra, keď sa bude vyhrávať. Ja by som radšej volil partiu chalanov, ktorá bola vlani v Maďarsku," povedal niekdajší šiesty muž svetového rebríčka Kučera pre portál Tenisový svet. .



Arogancia a silné reči nemajú u správnych športovcov miesto



Kučera konkretizoval, prečo bol za neprítomnosť Kližana v nominácii: "Vedel som, aká s ním dokáže byť naštrbená atmosféra. Navyše, poškodil celý tím - kapitána, mňa a aj hráčov - silnými vyhláseniami o neandertálskej zóne a o tom, že keď sa vyhrá, tak len jeho troma bodmi. Správal sa a pôsobil ako minimálne trojnásobný majster sveta. S takýmto človekom a neprispôsobivým hráčom ťažko urobíte ideálny tím a správnu zostavu alebo prípravu."



K prípadnému koncu pôsobenia olympijského víťaza zo Soulu 1988 Mečířa vo funkcii Kučera skonštatoval: "Nemyslím si, že si Miloš zaslúži takýto odchod. Počúvam názory, že pôsobí na lavičke mdlo. Verte mi však, že keď s ním Kližan tak komunikuje, odsadne si od neho, asi ťažko Miloš bude okolo neho obskakovať a ovievať ho. Mal určite plnú hlavu starostí a otázok, ako mu takticky niečo odporučiť, aby to vôbec akceptoval."



Štyridsaťdvaročný Bratislavčan Kučera funguje v projekte Národného tenisového centra ako kouč Alexa Molčana a Lukáša Kleina z nastupujúcej generácie: "Myslím si, že toto bol odstrašujúci príklad, ako to v tíme nemá fungovať. Som rád, že som tam mal aj svojich mladých zverencov a všetko vnímali. Videli, že arogancia a silné reči nemajú u správnych športovcov miesto. Žiadnych 50 fanúšikov sa nedá kúpiť ani im zaplatiť drinky za to, že ma prídu povzbudzovať. Fanúšika si treba jedine vybojovať a zaslúžiť."



Prehra s Maďarskom je veľká hanba



Andrej Martin si vo vysielaní RTVS povzdychol, že na nácvik debla - Slováci v ňom prehrali 2:3 - sa nenašiel priestor. "Napriek tomu, že sme sa snažili tri dni po sebe zaradiť štvorhru do programu prípravy, prvý raz v ére Davis Cupu si ju hráči nemohli natrénovať a vyskúšať. Kližan si na to nevedel vyčleniť čas. Ostatní boli pripravení, ale keďže mal hrať aj štvorhru, bez neho nemalo význam nacvičovať ju. Išlo o to, aby si aspoň vyskúšali zopár deblových variantov a zistili by sme, odhalili a odstránili tie najväčšie nedostatky. Nemuselo sa to riešiť tak neskoro: až v samotnom zápase. Ako napríklad postavenie hráčov, ktoré zmenili po prehratom prvom sete. Navyše, s Igorom Zelenayom by štvorhra nepripadala do úvahy, lebo ho Kližan často ako deblistu pourážal. Vyčítal mu, že je slabý v krízových stavoch v zápase a podobne. Jasné, že Igor sa cítil dotknuto," podotkol Kučera.



Slováci nedokázali v domácom prostredí nadviazať na vlaňajšie júlové budapeštianske víťazstvo 3:0 na antuke. "Prehra s Maďarskom je veľká hanba. Predovšetkým po tom, ako sme ich pred pár mesiacmi porazili 3:0 u nich. Miloš všetko stavil na Kližana. Chcel, aby sa po dlhšom čase situácia v tíme upokojila, ale nevyšlo mu to. Napriek všetkému, čo Kližko už napáchal, ho zaradil do tímu. Ak je líder príkladom, tak ho ostatní nasledujú, ale keď si Kližo obtiera ústa o každého... Hralo sa podľa neho v dome hrôzy - v Moškovej akadémii, a to s kapitánom do starého železa, s potkanom-trénerom a s neandertálcami v tíme v neandertálskej skupine. Asi ťažko bude za takých okolností atmosféra v tíme pozitívna," upozornil Kučera.