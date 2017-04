Kubánsky liek je na Slovensku, ale čaká sa na príchod odborníkov

BRATISLAVA 14. apríla (WebNoviny.sk) - Kubánsky liek na liečbu tzv. diabetickej nohy sa nachádza na Slovensku, avšak stále sa čaká na odborníkov, ktorí majú skúsenosti s jeho aplikáciou. Povedal to po tohtotýždňovom rokovaní vlády minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Ako informoval, aplikácia lieku je podmienená tým, že prídu kubánski lekári a vyškolia našich.





"Máme určené tri centrá, v ktorých sa bude poskytovať tento liek, v Bratislave, Prešove a v Banskej Bystrici," dodal Drucker. Doplnil tiež, že niekoľkokrát sa zmenili lekári, ktorí mali prísť. "Už som avizoval, že to malo byť do konca marca, títo lekári neprišli. Veľmi intenzívne komunikujeme aj cez zastupiteľský úrad tu v Bratislave aj v Havane. Verím, že sa tak stane v najbližších týždňoch," povedal minister..



Spomínaný liek na diabetickú nohu Slovensko deblokovalo. "Cena tohto lieku pre slovenského pacienta a pre slovenský zdravotnícky systém je nula, pretože sme ho deblokovali za dlh, ktorý Kubánska republika voči Slovensku mala. Ale zdravotná starostlivosť u týchto pacientov bude poskytovaná úplne obdobne ako bola, len sa bude aplikovať aj tento liek, čím dôjde k zásadnému zlepšeniu ošetrenia," vysvetlil pred časom minister zdravotníctva.