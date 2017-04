Kubánek pokutu 108- tisíc eur nedostane, poslanci navrhujú nižšiu sankciu

Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií poslancovi Smeru-SD Stanislavovi Kubánkovi neudelil pokutu 108- tisíc eur, ako to pôvodne členovia....

BRATISLAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) - Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií poslancovi Smeru-SD Stanislavovi Kubánkovi neudelil pokutu 108- tisíc eur, ako to pôvodne členovia výboru navrhovali. Koaliční poslanci Kubánka podržali a Jozef Burian (Smer-SD) navrhol, aby voči nemu začali nové konanie. Výbor riešil deväť konaní voči Kubánkovi, keďže vo viacerých rokoch nemal pozastavenú živnosť a bol aj konateľom v obchodnej spoločnosti.



Burian navrhuje, aby Kubánek dostal dve pokuty. Jednu za nepozastavenú živnosť a druhú za to, že bol konateľom v obchodnej spoločnosti. Za každú by mu hrozila pokuta vo výške šesť mesačných platov verejného funkcionára, spolu približne 24-tisíc eur. Týmto návrhom by sa mal výbor zaoberať na ďalšom rokovaní..





Poslanec Ondrej Dostál (SaS) navrhoval, aby za každý rok dostal Kubánek pokutu, čo by činilo 108-tisíc eur. Poslanci však návrhy uznesení nepodporili. Predseda výboru Martin Poliačik bol z výsledku sklamaný, podľa neho sa každé jedno z deviatich majetkových priznaní malo na výbore otvárať samostatne. „Predpokladal som, že všetkých deväť uznesení skončí pokutou. Koaliční kolegovia Kubánka podržali a majú návrh alternatívneho riešenia,“ povedal Poliačik.



Výbor sa zaoberal aj poslancami, ktorí pred parlamentnými voľbami strane Sieť požičali čiastku prevyšujúcu 35-násobok minimálnej mzdy a neuviedli to v majetkovom priznaní. Výbor sa uzniesol, že poslanci Andrej Hrnčiar a Eduard Adamčík (obaja Most-Híd) musia zaplatiť pokutu vo výške trojnásobku platu verejného funkcionára. Poslanci Peter Šuca (Smer-SD) a Eugen Jurzyca (SaS) podľa prijatého uznesenia prídu o šesť platov. Dôvodom je, že počas funkčného obdobia nemali pozastavenú živnosť.



, ,