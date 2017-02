Ktoré recepty vyhľadávajú Slováci najčastejšie

Foto: Lidl

BRATISLAVA 24. februára 2017 (WBN/PR) - Čo budeme dnes variť? Večná otázka, na ktorú často hľadáme odpoveď, keď sme už vyčerpali tradične sa opakujúci domáci repertoár. Ak hľadáte inšpiráciu, máme pre vás skvelý tip – kliknite na https://kuchynalidla.sk/ . Nájdete tam mnoho chutných receptov od známych šéfkuchárov, ktoré pripravíte rýchlo a jednoducho. Týchto päť receptov vyhľadávali návštevníci stránky v roku 2016 najčastejšie. Vyskúšajte ich!Pre mnohých z nás je neodmysliteľne prvým chodom jedálneho lístka chutná polievka.je skvelá v tom, že príjemne zahreje najmä v chladnejších dňoch a naopak v teplejších zasa osvieži a zasýti, keď ju servírujeme len jemne zohriatu. Najchutnejšia je z tekvice hokkaido a jej prípravu zvládne aj začiatočník. Celý postup aj s potrebnými surovinami nájdete TU Klasickújednoducho milujeme. Preto nesmie chýbať ani medzi piatimi top receptami na kuchynalidla.sk. V rôznych regiónoch Slovenska ju pripravujú podľa tradičných receptov starých materí. Varia ju s chlebom, zemiakmi, krémovú, ale aj číru. My vám ponúkame jednoduchý, veľmi chutný recept, hotový doslova za pár minút. Všetko, čo k nemu budete potrebovať, nájdete TU Pizza v sa v slovenských kuchyniach tak udomácnila, že pomaly ju prestaneme považovať za taliansku špecialitu. Ochutnali ste už pizzu s bryndzou, oštiepkom alebo so smotanou a kôprom? Ktovie, čo by na takéto kulinárske experimenty povedali Taliani... Radšej ich nebudeme pokúšať a ponúkneme vám recept, ktorého základom je tenučké chrumkavé cesto.ocení každý a postup s ingredienciami na jej prípravu nájdete TU tiež patria k našim obľúbeným jedlám. Sú ľahké, chutné, môžeme si ich dopriať na obed i večeru. Skrátka, špagety "môžeme". A máme pre vás recept aj na pravú domácu taliansku omáčku Bolognese s čerstvými paradajkami a mletým mäsom. Jej príprava síce trvá trošku dlhšie, ale určite stojí zato a ocenia ju všetci, ktorým tradičnú taliansku pochúťku ponúknete. Celý postup a suroviny nájdete TU Ak hľadáte recept na trošku slávnostnejšie menu – vyskúšajteMožno to na prvý pohľad vyzerá trošku náročne, ale nie je to tak. Túto výnimočnú pochúťku, ktorá pôsobí aj na tanieri mimoriadne slávnostne, pripravíte celkom jednoducho. Postup a suroviny na jej prípravu nájdete TU