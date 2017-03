Kto sa stane slovenským futbalistom roka V desiatke adeptov sú iba legionári



BRATISLAVA 7. marca (WebNoviny) – Najlepší futbalista Slovenskej republiky za rok 2016 vzíde z týchto kandidátov (v abecednom poradí, v zátvorke klubová príslušnosť v roku 2016):



Ján Ďurica (Lokomotiv Moskva/Rus. – Trabzonspor/Tur.), Marek Hamšík (SSC Neapol/Tal.), Tomáš Hubočan (Dinamo Moskva/Rus. – Olympique Marseille/Fr.), Matúš Kozáčik (Viktoria Plzeň/ČR), Juraj Kucka (AC Miláno/Tal.), Róbert Mak (PAOK Solún/Gréc. – Zenit Petrohrad/Rus.), Peter Pekarík (Hertha BSC Berlín/Nem.), Milan Škriniar (MŠK Žilina – Sampdoria Janov/Tal.), Martin Škrtel (FC Liverpool/Angl. – Fenerbahce Istanbul/Tur.) a Vladimír Weiss ml. (Lekhwiya SC – Al Gharafa/Kat.). .



V deviatich prípadoch ide o rovnaký menoslov ako v uplynulom ročníku, novicom je hráč Sampdorie Janov Milan Škriniar, ktorý vystriedal medzi elitou Viktora Pečovského z MŠK Žilina.



Obhajcom prvenstva je Hamšík



Spomenutú desiatku nominovaných adeptov oznámil v utorok na tlačovej besede v bratislavskom hoteli Holiday Inn redaktor denníka Pravda a hlavný organizátor ankety Michal Zeman. Do jej 24. ročníka svoje hlasy tradične posielali futbaloví tréneri a zástupcovia médií.



Slávnostné vyhlásenie ankety, na ktorej po pätnásty raz participoval aj Slovenský futbalový zväz (SFZ), sa uskutoční v utorok 21. marca od 20.30 h v Refinery Gallery v Bratislave (Vlčie hrdlo) aj v priamom prenose JOJ Plus. Deň predtým majú slovenskí futbaloví reprezentanti zraz pred duelom na Malte (hrá sa v nedeľu 26. 3. o 20.45 h v Ta´ Qali) v rámci F-skupiny európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska.



Rozdajú aj dalšie ocenenia



Okrem hlavnej kategórie ankety, ktorá má už šesť rokov názov Cena Jána Popluhára (najlepší slovenský futbalista 20. storočia zomrel 6. marca 2011 vo veku 75 rokov, pozn.), dekorujú 21. marca v Bratislave aj najlepšieho mladého futbalistu do 21 rokov (Cena Petra Dubovského - trio adeptov na prvenstvo tvoria /tiež podľa abecedy/ obhajca prvenstva Matúš Bero (AS Trenčín - Trabzonspor/Tur.), Milan Škriniar (MŠK Žilina - Sampdoria Janov/Tal.) a Nikolas Špalek (MŠK Žilina), ďalej najlepšieho trénera roka 2016 (kandidátmi na tento honor sú v abecednom poradí Adrián Guľa /MŠK Žilina/, Pavel Hapal /reprezentácia SR do 21 rokov/ a obhajca primátu Ján Kozák /reprezentácia SR/), najlepšiu futbalistku roka 2016 (adeptkami sú v abecednom poradí Alexandra Bíróová /SKN St. Pölten/Rak./, Mária Mikolajová /Partizán Bardejov/ a obhajkyňa prvenstva Dominika Škorvánková /SC Sand/Nem./). ako aj Cenu fanúšikov, do ktorej sa už od utorka 7. marca dá hlasovať na internetovej stránke www.sport.sk.



Po vlaňajšej premiére uvedú ďalších laureátov do Siene slávy slovenského futbalu.



"Po minuloročných jedenástich bude v tomto roku podľa štatútu menší počet mien - päť, konkretizovať ich zatiaľ nebudem. V tejto tradícii uvádzania do slovenskej siene slávy chceme pokračovať aj pri ďalších vyhodnoteniach ankety Futbalista roka, pretože máme v histórii veľké množstvo osobností," uviedol na utorňajšej tlačovej konferencii generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Jozef Kliment.



V Bratislave sa uskutočnilo vyhlásenie aj vlani, v ostatných ročníkoch bola táto futbalová slávnosť v Trnave, pred dvoma rokmi v Žiline.



Rovnako ako za roky 2014 a 2015, aj tentoraz organizátori zverejnili výsledky ďalšej ankety. Najlepším hráčom pôsobiacim v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži sa stal za rok 2016 Filip Hlohovský z MŠK Žilina so ziskom 59 bodov pred obhajcom prvenstva Matúšom Berom z AS Trenčín (39 b., už si oblieka dres tureckého Trabzonsporu), tretí skončil ďalší hráč MŠK Žilina Michal Škvarka (14 b.).



Hlasy dostalo iba 21 hráčov



Prítomní zástupcovia médií sa následne z úst Michala Zemana dozvedeli v hlavnej kategórii "Futbalista roka 2016" zatiaľ iba mená futbalistov, ktorí sa umiestnili v ankete na 11. - 21. mieste (na anketových lístkoch sa objavilo práve 21 hráčov, ktorí dostali aspoň jeden hlas) ako aj ďalšie zaujímavosti, súvisiace s vyhlásením ankety.



"V 24. ročníku hlasovalo spolu 33 odborníkov - 19 trénerov a 14 novinárov. Hlasy dostalo iba 21 hráčov, čo je historické minimum. Rovnaký počet dvadsaťjeden však bol aj za rok 2014, v uplynulom ročníku sa objavilo v hlavnej ankete 29 mien. Na porovnanie, najviac mien figurovalo v nominácii za rok 1999 - až 46, vtedy však hlasovalo až 50 ľudí. Až jedenásť hlasujúcich trafilo kompletnú elitnú desiatku. Jedenástemu v hodnotení Matúšovi Berovi chýbalo 68 bodov na umiestnenie v elitnej desiatke, ktorá sa vyprofilovala," skonštatoval Michal Zeman.



Škrtel posunul svoj rekordný zápis



V elitnej desiatke za rok 2016 je v porovnaní s predchádzajúcim rokom iba jediná zmena, namiesto Viktora Pečovského sa medzi elitu dostal Milan Škriniar.



"Svedčí to o stabilite špičky, na ktorej sa hlasujúci odborníci zhodujú. V ostatnom ročníku bol napríklad rovnaký menoslov hráčov v porovnaní s tým, ktorí futbalisti sa dostali do prvej desiatky za rok 2014. Absolútna prevaha legionárov v ostatných rokoch je zrejmá. Len Viktor Pečovský z MŠK Žilina dokázal zo slovenských ligistov s nimi držať krok, vlani však mal zdravotné problémy, napriek tomu je aj teraz z fortunaligistov najvyššie - na 15. priečke," poznamenal Michal Zeman



Zeman doplnil aj ďalšie perličky: "V 24. ročníku ankety posunul svoj rekordný zápis Martin Škrtel, ktorý je v hlavnej kategórii dvanástykrát po sebe v prvej desiatke, čo ešte nikto nedokázal a dosiaľ sa to nikomu nepodarilo. Škrtel sa výraznejšie odpútal od Miroslava Karhana, ktorý bol deväťkrát v rade medzi najlepšími. Karhana predstihol Hamšík, je jubilejný 10. raz za sebou v elitnej desiatke, navyše keď bodoval v hlavnej ankete, vždy skončil na prvom alebo druhom mieste v celkovom poradí. Miro Karhan však zostáva rekordérom v počte účastí v elitnej desiatke: bol v nej dovedna 13-krát."



Doteraz sa z triumfu tešilo 13 futbalistov



Po šiesty raz (dosiaľ za roky 2003, 2006, 2009, 2010 a 2013) sa v histórii ankety stalo, že v Top 10 figurujú iba futbalisti, pôsobiaci v zahraničných kluboch. Za rok 2011 to legionárom "pokazil" Karhan (po návrate z nemeckého Mainzu v lete 2011 bol oporou corgoňligového klubu FC Spartak Trnava) a za roky 2012, 2014 a 2015 tiež už spomenutý Pečovský z MŠK Žilina.



Doteraz sa z triumfu v ankete Pravdy a SFZ tešilo 13 futbalistov, rekordérom je s piatimi prvenstvami Marek Hamšík (2009, 2010, 2013, 2014, 2015), štyrikrát triumfoval Martin Škrtel (2007, 2008, 2011, 2012), trikrát zvíťazil Dušan Tittel (1995, 1996, 1997), dva razy sa tešil Marek Mintál (2004, 2005).



V aktuálnej elitnej desiatke za rok 2016 sú dvaja hráči, ktorí sa už v minulosti tešili z víťazstva v ankete "Najlepší futbalista v SR" - Hamšík a Škrtel. Tí ovládli ostatných deväť ročníkov ankety. "Spomenuté duo patrí k favoritom i tentoraz, dobrý vlaňajší rok však mali aj ďalší hráči. Zaujímavé je, že od roku 2006, keď triumfoval v ankete Róbert Vittek, si prvenstvo delili iba Hamšík a Škrtel, teraz je tu v ich prípade možnosť predĺžiť šnúru na desať. Hamšík sa v uplynulom ročníku vyrovnal Tittelovi, keď sa tiež radoval tri razy za sebou. Teraz môže túto svoju bilanciu v prípade triumfu natiahnuť," pripomenul M. Zeman.



Slovenský futbalový kráľ za rok 2016 prevezme tak ako vlani peknú trofej s vyobrazenou veľkou loptou na podnose, bohužiaľ už nie z rúk pred šiestimi rokmi zosnulého slovenského futbalistu storočia Jána Popluhára. Pre najlepšieho mladého futbalistu do 21 rokov bude pripravený zarámovaný dres s číslom 10 tragicky zosnulého bývalého úspešného reprezentanta Petra Dubovského.



Slávnostný večer vyhlásenia ankety "Najlepší futbalista Slovenskej republiky za rok 2016" bude 21. marca v Bratislave moderovať Marcel Merčiak spolu s dvojicou Milan "Junior" Zimnýkoval a Marcel Forgáč. V programe pod režisérskou taktovkou Samuela Jaška vystúpia o. i. aj spevák Mário "Kuly" Kollár z Desmodu, raper Kali a skupina Tublatanka.