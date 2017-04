Kto mohol, ľahol si na zem. Opísal brankár Borussie Dortmund momenty hrôzy po výbuchu

Hráči Borussie Dortmund sa v utorok podvečer stali terčom útoku. Tri explózie zasiahli ich autobus, keď sa viezli z hotela na úvodné stretnutie....

DORTMUND 12. apríla (WebNoviny.sk) - Hráči Borussie Dortmund sa v utorok podvečer stali terčom útoku. Tri explózie zasiahli ich autobus, keď sa viezli z hotela na úvodné stretnutie štvrťfinále futbalovej Ligy majstrov 2016/2017 proti AS Monaco. Podľa prokurátorky Sandry Lückeovej prípad vyšetrujú ako pokus o zabitie.





Pri explózii sa rozbilo jedno z okien na autobuse a črepiny z neho poranili na ruke španielskeho obrancu Borussie Marca Bartru..





Ešte v noci sa ocitol na operačnom stole, kde mu podľa nemeckých zdrojov naprávali zlomeninu vretennej kosti a odstraňovali z pravého ramena roztrúsené cudzie telieska. Tak znela oficiálna diagnóza podľa klubových zdrojov Borussie. "Nebol v ohrození života, ale išlo o vážnejšie zranenie, ktoré si vyžiadalo operačný zákrok," informoval hovorca Borussie Sascha Fligge na webe kicker.de.



Heslo #bedforawayfans



Na incident z Dortmundu zareagovali aj zástupcovia FC Barcelona, bývalého klubu Marca Bartru na twitteri. "Máte plnú našu podporu Marc Bartra, Borussia aj všetci vaši fanúšikovia." Aj približne 4000 ľudí, ktorí prišli z Monaca, vyjadrilo solidaritu so súperom.





Podporovatelia Borussie v súčinnosti s vedením klubu zasa prejavili ústretové gesto voči hosťujúcim fanúšikom a na twitteri založili skupinu na operatívne poskytnutie ubytovania pre Monačanov, ktorí takto museli zostať v Dortmunde o deň dlhšie.



"Milí fanúšikovia Monaka. Ak potrebujete ubytovanie v Dortmunde, nasledujte, prosím, heslo #bedforawayfans," informovala Borussia na svojom twitterovom konte.



Bürki opísal momenty hrôzy



Švajčiarsky brankár Dortmundu Roman Bürki opísal momenty hrôzy z utorkového podvečera takto: "Sedel som v zadnom rade vedľa Marca Bartru, ktorého zasiahli črepiny z rozbitého okna. Po výbuchu sme všetci zostali v autobuse, kto mohol, ľahol si na zem. V tej chvíli sme ešte nevedeli, čo sa stalo. Polícia bola rýchlo pri nás a zabezpečila okolie. Všetci sme v šoku, na futbal v tejto chvíli nikto z nás nemyslí."



Výkonný riaditeľ Borussie Dortmund Hans-Joachim Watzke hovorí o totálnom šoku a prakticky o nemožnosti toho, aby sa hráči o necelých 24 hodín neskôr mentálne nastavili na zápasové dianie. "Nemali sme inú možnosť ako presunúť zápas na stredu, keďže súper aj my máme už počas víkendu ďalší zápasový program a odveta má prísť na rad už budúci týždeň. Je to veľmi nešťastná situácia, ale inú možnosť sme nemali," cituje Watzkeho agentúra AP.



Nemecký futbal už má skúsenosť s hrozbou podobného charakteru. V novembri 2015 zrušili medzinárodné prípravné stretnutie Nemecko - Holandsko z dôvodu obáv z možných explózií na štadióne v Hannoveri. Udialo sa to krátko po koordinovanom bombovom útoku v Paríži, kde prišli o život desiatky ľudí a niekoľko náloží vybuchlo aj pred štadiónom Stade de France, kde Francúzi vtedy hrali práve proti Nemcom.



