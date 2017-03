Kritizovaný politik AfD sa údajne zastával Adolfa Hitlera

BERLÍN 9. marca (WebNoviny.sk) - Politik pravicovo-populistickej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Björn Höcke, ktorý vyvolal pobúrenie výrokmi namierenými proti spôsobu, akým si Nemci pripomínajú zločiny nacizmu, sa údajne vyjadril v podobnom duchu aj o nacistickom vodcovi Adolfovi Hitlerovi.



Slová boli vraj vytrhnuté z kontextu .



"Viete, veľkým problémom je to, že sa Hitler predstavuje ako absolútne zlo," povedal pre americký denník Wall Street Journal (WSJ) podľa prepisu, ktorý bol v utorok zverejnený v New Yorku. Regionálny predseda AfD vo východonemeckej spolkovej krajine Durínsko sa mal takto vyjadriť ešte v januári, teda v čase, keď predniesol v Drážďanoch svoj kontroverzný prejav týkajúci sa holokaustu.



"Prirodzene však vieme, že v dejinách nie je nič čierne ani biele a že je mnoho sivých odtieňov," citovala v stredu z článku WSJ agentúra DPA. Príslušný rozhovor bol podľa nej vedený v nemčine, a to takisto v Drážďanoch.



Berlínsky týždenník Junge Freiheit citoval reakciu na internetovej stránke Höckeho, podľa ktorej sa takto v skutočnosti nevyjadril a zverejnené slová neodrážajú jeho mienku. Samotný WSJ citoval písomné stanovisko tohto politika, kde tvrdí, že jeho výroky boli vytrhnuté z kontextu, čo vyvolalo úplne mylný dojem.



Höcke je bývalý učiteľ dejepisu



Vedenie AfD rozhodlo vo februári o začatí konania, ktoré by malo viesť k vylúčeniu Höckeho zo strany. Ako dôvod uviedlo jeho prejav zo 17. januára, kde vyzval na "obrat o 180 stupňov" v tom, ako by si mali Nemci pripomínať svoju minulosť.



Höcke - bývalý učiteľ dejepisu, ktorý je najvyšším predstaviteľom AfD v spolkovej krajine Durínsko - vyjadril presvedčenie, že v porovnaní so zverstvami z éry národného socializmu si Nemci nedostatočne pripomínajú pozitívne stránky svojich dejín.



Svojich krajanov pritom označil za "jediný národ sveta, ktorý si vsadil do srdca svojho hlavného mesta pamätník hanby", čo bolo zrejmou narážkou na berlínsky pamätník holokaustu.