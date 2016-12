Kristoffersen vyhral v Madonne, Slováci nepostúpili

MADONNA DI CAMPIGLIO 22. decembra (WebNoviny.sk) - Nór Henrik Kristoffersen po francúzskom Val d´Isere ovládol aj ďalší slalom Svetového pohára alpských lyžiarov. V talianskej Madonne di Campiglio triumfoval s náskokom 33 stotín sekundy pred Rakúšanom Marcelom Hirscherom a 1,35 s pred Talianom Stefanom Grossom. Stále len 22-ročný Kristoffersen má na konte už 12 víťazstiev v pretekoch Svetového pohára, z toho 11 slalomových.



V Madonne triumfoval aj pred rokom a takéto víťazné double v tomto svetoznámom talianskom stredisku v minulosti predviedli iba legendy Alberto Tomba a Ingemar Stenmark. Kristoffersen pokojne môže ísť v ich šľapajach, keďže z ostatných dvanástich slalomov v SP ovládol osem. "Je za tým veľa tréningu a tvrdej práce. A čo sa týka Tombu a Stenmarka, to boli dve superhviezdy. Ich výsledky sú neuveriteľné," skonštatoval Kristoffersen podľa webu laola1.at.



V slalomovom hodnotení SP Kristoffersen zaostáva za lídrom Hirscherom o 60 bodov. V celkovom poradí SP Hirscher reálne útočí na šiesty veľký glóbus za sebou, keďže má na čele náskok 251 bodov pred dvojicou Nórov Henrik Kristoffersen - Kjetil Jansrud.



Z dvojice slovenských reprezentantov sa vo štvrtok podvečer v Madonne ani jednému nepodarilo postúpiť do 2. kola. Adam Žampa zaostal za Kristoffersenom o 2,34 a v cieli mu patrila 39. priečka. Od postupovej tridsiatky ho delilo 46 stotín, a tak nemohol zopakovať lanský úspech z tohto dejiska, keď skončil pätnásty. V konkurencii 74 štartujúcich sa predstavil aj Matej Falat, ktorého klasifikovali s odstupom 3,51 s na 51. pozícii.



"Dal som do toho všetko. Išiel som zhora úplne naplno. Škoda strednej časti, kde som bol pomalý. Trochu som to zadržal, na strmine som to zase pustil a čas dolu bol celkom dobrý. Je to škoda, na sveťáku sa nesmie nič zadržať. Treba ísť vždy naplno. Dnes mi chýbalo pol sekundy na postup a budem robiť na tom, aby to nabudúce bolo čo najlepšie. Po Vianociach sa chystám na superkombináciu do Santa Cateriny," referoval Adam Žampa v nahrávke, ktorú sprostredkoval manažér Ľuboš Schwarzbacher.



Slalom mužov (1.+ 2. kolo):



1. Henrik Kristoffersen (Nór.) 1:33,93 min, 2. Marcel Hirscher (Rak.) +0,33, 3. Stefano Gross +1,35, 4. Manfred Moelgg (obaja Tal.) +1,45, 5. Andre Myhrer (Švéd.) +1,53, 6. Daniel Yule (Švaj.) +1,56, ...



Poradie v hodnotení slalomu (po 3 z 10 pretekov):



1. Marcel Hirscher (Rak.) 260 bodov, 2. Henrik Kristoffersen (Nór.) 200, 3. Manfred Moelgg (Tal.) 146, 4. Michael Matt (Rak.) 144, 5. Stefano Gross (Tal.) 105, 6. Mattias Hargin (Švéd.) 81,...



Celkové poradie vo Svetovom pohári (po 12 z 37 pretekov):



1. Marcel Hirscher(Rak.) 633 bodov, 2. Henrik Kristoffersen a Kjetil Jansrud (obe Nór.) 382, 4. Alexis Pinturault (Fr.) 349, 5. Mathieu Faivre (Fr.) 270, 6. Felix Neureuther (Nem.) 223,...