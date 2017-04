BRATISLAVA 10. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská speváčka Kristína zverejnila videoklip k piesni Láska bombová. Text napísal Kamil Peteraj, autorom hudby je Martin Kavulič. O réžiu sa postarala Yvonne Vavrová."Som veľmi rada, že po polroku, čo vznikol tento nápad, vám môžem predstaviť môj nový videoklip. Tentokrát som ho zverila Yvonne Vavrovej, s ktorou ma zoznámil Kamil Peteraj. Je to vlastne po prvý raz, čo môj videoklip režírovala žena. Pri Yvonne Vavrovej som od začiatku pociťovala profesionalitu a zmysel pre dramaturgiu, čo si táto pieseň aj vyžadovala. Nakrúcalo sa v ateliéroch, prevažne na zelenom pozadí. V klipe si so mnou zahral aj herec Adam Jančina. Šaty do klipu som zverila do rúk pre mňa dvom najlepším slovenským módnym návrhárkam Jane Gavalcovej a Jane Pištejovej. O vizáž a vlasy sa postarala úžasná mejkap artistka Mirka Balúchová," prezradila interpretka..Práca na klipe bavila aj spomínanú režisérku. "Láska bombová je skladba, ktorá má hlboký text a dramatickú hudobnú zložku. Pre mňa ako pre režisérku bolo veľmi podnetné sa popasovať, vymyslieť výtvarnú koncepciu a celý koncept tohto videoklipu tak, aby sme sa preniesli do inej dimenzie. Do sveta, kde sa bolestivé emócie transformujú do surrealistického až absurdného vizuálneho sveta. Pesnička Láska bombová je o vzťahu, ktorý sa skončil a ktorý ešte dohorieva v žene. Metaforu som našla v sopke, ktorá vybuchuje, ktorá je na prvý pohľad tmavá a nič nevidíme na povrchu, podobne ako keď takzvane ticho trpíme a okolie nič netuší o našom súžení. Obrazové prírodné elementy ako oheň, ľad, zima a chlad pracujú vo vnútri tej ženy a vyjadrujú vyrovnávanie sa so stavom vecí a premietajú sa aj do vizuálnej roviny videoklipu," uviedla Vavrová.

"S Kristínkou sa mi spolupracovalo výborne. Môžem povedať, že bolo pre mňa veľkým potešením pracovať s takou veľkou profesionálkou. Kristína je veľmi pracovitá, veľmi detailne si všíma svoju prácu, je náročná k sebe, ale aj k ostatným, čo vyžadujem vždy od svojich spolupracovníkov. Kristína je navyše aj veľmi hravá, veľmi rada skúša nové veci. Akýkoľvek nápad, ktorý som mala, bola ochotná aj na sebe hneď skúsiť. A v neposlednom rade je fotogenická a charizmatická," dodala.Láska bombová sa bude nachádzať na novom albume, na ktorom speváčka v súčasnosti pracuje. "Nový album plánujem vydať v polovici mája, v týchto dňoch robíme posledné hudobné a vizuálne úpravy. Album bude žánrovo veľmi pestrý, bude na ňom okrem nových skladieb aj zopár starších známych singlov z predchádzajúceho obdobia ako sú Na bieleho koňa, Si pre mňa best, Na vysokej skale a iné," prezradila 29-ročná rodáčka zo Svidníka., celým menom Kristína Peláková, odštartovala kariéru v roku 2007 skladbou Som tvoja, ktorú nahrala s rapperom Opakom z formácie AMO. V roku 2008 prespievala pieseň Beáty Dubasovej Vráť mi tie hviezdy, ktorú zaradila aj na svoj debutový album …ešte váham (2008). Neskôr sa zapojila do národného kola Eurovízie, kde uspela s piesňou Horehronie. Slovensko následne reprezentovala v semifinálovom kole Eurovízie, ktoré sa konalo koncom mája 2010 v Nórsku.V tom istom roku vydala aj druhú štúdiovku s názvom V sieti ťa mám. Speváčka zaujala aj skladbou Life Is A Game. Tá sa stala oficiálnou piesňou majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, ktoré sa v roku 2011 konali na Slovensku. V roku 2012 uviedla na trh tretí album Na slnečnej strane sveta a v roku 2014 výberovku Tie Naj. Ako herečka sa predstavila v komédii Život je život (2015) a v rozprávke Johankino tajomstvo (2015).Informácie pochádzajú od Nory Krchňákovej z agentúry Propaganda House a z archívu agentúry SITA.