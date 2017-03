Kristína Kučová uhrala v Miami päť gemov a vypadla

MIAMI 21. marca (WebNoviny.sk) - Slovenská tenistka Kristína Kučová prehrala za 72 minút 2:6, 3:6 s rovnako nenasadenou Japonkou Naomi Osakovou v utorňajšom zápase 1. kola hlavnej súťaže dvojhry na turnaji WTA Premier Mandatory Miami Open presented by Itaú v americkom Miami na Floride.



Bol to prvý vzájomný duel 26-ročnej Bratislavčanky K. Kučovej, aktuálne 82. v singlovom renkingu, s 19-ročnou 49. hráčkou hodnotenia Osakovou, ktorá už stihla byť aj v Top 40..





Kristína Kučová bola v akcii premiérovo od januárových melbournských grandslamových Australian Open, na ktorých prehrala v 2. kole s Lotyškou Anastasijou Sevastovovou a následne mala zdravotnú pauzu. Osaková bude medzi najlepšími 64 čeliť Rumunke Simone Halepovej nasadenej ako tretej.



Zo SR sa až v 2. kole zapojí do diania v Crandon Parku v lokalite Key Biscayne svetová štvorka Dominika Cibulková, na 1. kolo má voľný žreb. Preverí ju Japonka Misaki Doiová alebo niektorá kvalfikantka.



Miami - dvojhra - 1. kolo:



Naomi Osaková (Jap.) - 6:2, 6:3 za 72 minút



