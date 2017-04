Kriminalisti z NAKA preverili Maticu pre kontroverzné video, stíhanie nezačali

BRATISLAVA 13. apríla (WebNoviny.sk) – Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Prezídia Policajného zboru boli v stredu preveriť Maticu slovenskú pre kontroverzné video o 14. marci.



Pre RTVS to potvrdil policajný hovorca Martin Wäldl s tým, že trestné stíhanie nezačali. Ako ďalej informuje Rozhlas a televízia Slovenska na svojom facebookoom profile, predseda Matice sa k informácii odmietol vyjadriť, je na dovolenke..





Matica slovenská zverejnila na svojom youtubovom kanáli video „Bez 14. marca“, ktoré sa zaoberá vznikom vojnového Slovenského štátu v marci 1939 a hypoteticky tiež situáciou, keby štát nevznikol. Približne päťminútové video zverejnili v polovici februára.



"Keby však v marci 1939 Slovenský štát nebol vznikol, bol by osud Židov zo Slovenska iný? Lepší? Bol lepší a znesiteľnejší v Protektoráte? Horthyovskom Maďarsku? Nebol. Židia, žiaľ, trpeli aj v štátoch, kde 14. marec nebol. Ba nemali to ľahké ani v krajinách, kde Hitlerova moc nesiahala," uvádza sa vo videu. Matica napokon video stiahla.



