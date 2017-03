Kresák urobí všetko pre to, aby boli Mečiarove amnestie zrušené. Pripravuje kompromisný návrh

Koaličný poslanec a ústavný právnik Peter Kresák z Mosta-Híd v nedeľňajšej relácii RTVS O 5 minút 12 prisľúbil, že urobí všetko pre to, aby....

BRATISLAVA 12. marca (WebNoviny.sk) - Koaličný poslanec a ústavný právnik Peter Kresák z Mosta-Híd v nedeľňajšej relácii RTVS O 5 minút 12 prisľúbil, že urobí všetko pre to, aby boli Mečiarove amnestie zrušené.



Pripravuje kompromisný návrh, podľa ktorého by mohol mať Ústavný súd SR (ÚS) do určitej lehoty možnosť preskúmať, či nie je zrušenie protiústavné. Podľa jeho mienky to ale ÚS nemôže urobiť vopred..



„Nie je možné, aby ústavný súd ústavodarnému orgánu vopred prikázal alebo zakázal nejakým spôsobom hlasovať,“ uviedol Kresák a dodal, že podľa ústavy majú poslanci hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia, nie na základe príkazov a zákazov.





Kresák teda za technicky jediné správne riešenie pokladá, aby jednorazovo umožnili ústavnému súdu povedať, či je ústavný zákon v súlade s ústavou, čo bežne nemôže robiť. S týmto návrhom nemá problém ani opozičný poslanec SaS Martin Poliačik.





Poslanec Smer-DS Miroslav Číž tvrdí, že parlament už niekoľkokrát o amnestiách hlasoval a odvtedy sa neobjavil žiaden nový fakt, ktorý sa problému týka. Poliačik mu pripomenul, že NR SR takisto niekoľkokrát hlasovala aj o trestnoprávnej imunite poslancov, až sa ju napokon podarilo zrušiť. To by sa podľa liberála mohlo stať aj teraz s amnestiami. Dodal, že otázkou nie je, či amnestie zrušiť, ale ako.



Budaj sa pýtal Čiža na vyhrážku Mečiara



Ján Budaj (OĽaNO-NOVA), ktorý návrh na zrušenie amnestií do parlamentu predložil, pripomenul, že občianske iniciatívy a prieskumy verejnej mienky naznačujú, že občania nechcú, aby boli amnestie zametené pod koberec.



„Slovenská republika vznikla rukami, ktoré boli zakrvavené. My ju chceme budovať s čistými rukami. Mohli ste očistiť Slovensko od Mečiarových amnestií. Mečiar povedal, že ak začne hovoriť, tak systém padne. To bola vyhrážka Vám?,“ pýtal sa Budaj Číža.





Poslanec za Smer totiž povedal, že tému zrušenia amnestií považuje za snahu ako zdiskreditovať Smer. Tie podľa neho Smer už morálne odsúdil. Budaj mu pripomenul, že špeciálne zmeny ústavy sa robili najmenej trikrát a nikto to neoznačil za právny suterén.



„Vladimír Mečiar vystúpil a povedal desivú vec – ak by sme povedali pravdu o amnestiách, narušilo by to systém. Aký systém môže pravda narušiť?,“ pýtal sa ďalej Budaj. Myslí si, že Číž vo všetkom vidí útok na Smer.





Podľa Poliačika sa dnes presviedčame, že Mečiar nie je minulosťou, pretože je schopný vyjsť na verejnosť a obhajovať sa, pričom obete jeho režimu sú stále medzi nami. „Moja generácia, ktorá považovala Mečiara za politicky mŕtveho, pochopila, že tento boj treba dokončiť, že sa s tým treba vyrovnať,“ povedal Poliačik s tým, že zrušenie amnestií by bolo aspoň na symbolickej úrovni silným signálom, že sme sa s tým dokázali vyrovnať.





„Je to možnosť, aby táto koalícia začala robiť to, čo sľúbila – zvyšovať dôveru ľudí v štát. Právnici tvrdia, že sa to dá, akademici tvrdia, že sa to dá, iba niektorí politici tvrdia, že sa to nedá,“ dodal Poliačik na margo diskutovanej témy. Takisto upriamil pozornosť na to, že 26 renomovaných právnikov tvrdí, že amnestie sa nielen zrušiť dajú, ale aj majú.



Smer-SD sa zaoberá aj návrhom Kresáka



Podľa Kresáka má v demokratickej spoločnosti každý právo vyjadrovať názor spôsobom, akým uzná za vhodné, ale v normálnej spoločnosti a diskusií vyhrajú tí, ktorí majú lepšie argumenty. Upozornil tiež na to, aby sa zrušenie amnestií nespájalo s veľkými očakávaniami v spoločnosti.



Amnestie sa podľa neho zbytočne spájajú s privatizáciou, Bašternákom, kauzami, ktoré s tým nemajú nič spoločné. „Ak to prejde, Slovensko nebude zrazu ideálne. Ak sa to podarí, podarí sa odstrániť jedna veľká nespravodlivosť, otvoriť cestu pre to, ak to bude možné, aby mohli o týchto veciach rozhodovať príslušné orgány - vyšetrovatelia, prokuratúra a súdy, nie politici,“ povedal Kresák.



Číž priznal, že keďže je Smer v koalícii, hľadá kompromisné riešenie, zaoberá sa aj návrhom Kresáka, aj inými návrhmi. Tvrdí, že sa nemôžu opierať iba o verejnú mienku.







, , , , , ,