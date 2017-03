Krajský súd v Trnave potvrdil trest v prípade vraždy Marka Kalužu

TRNAVA 16. marca (WebNoviny.sk) – Krajský súd v Trnave potvrdil 19-ročný trest odňatia slobody pre Róberta R. za vraždu 23-ročného Marka Kalužu, ku ktorej došlo v septembri 2015 vo Vrbovom. Odvolanie obžalovaného, ktorý sa dožadoval prekvalifikovania vraždy na ublíženie na zdraví s následkom smrti a uznania poľahčujúcich okolností, krajský súd zamietol. Trest si odpyká v ústave s maximálnym stupňom stráženia.



Marka Kalužu podľa policajného vyšetrovania v septembri 2015 na Slovanskej ulici vo Vrbovom v okrese Piešťany napadol vtedy 34-ročný Róbert R. a jeho maloletý syn. Najskôr zaútočili na iného muža, keď sa ho Kaluža zastal, stal sa terčom útoku on..





Po bitke päsťami aj kopancami utrpel devastačné poranenia hlavy, ktorým pri prevoze do piešťanskej nemocnice podľahol. Aj keď sa na brutálnom napadnutí podieľal aj maloletý syn obžalovaného, v jeho prípade bolo trestné stíhanie pre nízky vek (13 rokov) neprípustné.



Obžalovaný sa na okresnom súde bránil tvrdením, že napadnutým bol práve on. Vo svojej záverečnej reči povedal, že Marka Kalužu nechcel usmrtiť a je mu veľmi ľúto, čo sa stalo. Sľúbil tiež, že sa bude vyhýbať alkoholu a konfliktom.



Nezmyselnú smrť 23-ročného Marka Kalužu si pri príležitosti prvého výročia od jeho zavraždenia v septembri minulého roku pripomenuli vo Vrbovom Koncertom proti násiliu, ktorý zorganizoval Michal Kaščák z Pohody a hudobníci Branislav a Andrej Jobusovci. Na koncerte zahrali Vrbovské vŕby, Karpatské chrbáty, Longital a ďalší. Súčasťou podujatia bola debata o násilí v spoločnosti.



