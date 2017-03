Krajniak: Koalícia sa chce vzdať zodpovednosti za zrušenie amnestií

Podpredseda hnutia Sme rodina Milan Krajniak sa obáva, že sa vládna koalícia chce vzdať zodpovednosti za zrušenie amnestií Vladimíra Mečiara....

BRATISLAVA 15. marca (WebNoviny.sk) – Podpredseda hnutia Sme rodina Milan Krajniak sa obáva, že sa vládna koalícia chce vzdať zodpovednosti za zrušenie amnestií Vladimíra Mečiara a presunúť ju na ústavný súd. Ako povedal Krajniak v stredu pre agentúru SITA, Ústavný súd SR má posudzovať súlad zákonov s ústavou a nie ústavy s ústavou.



Podľa podpredsedu Kotlebovej Ľudovej strany Naše Slovensko Milana Uhríka sa k takto zložitej téme nedá vyjadriť na počkanie. „Preštudujeme si návrh koalície s právnikmi a potom sa rozhodneme, či to podporíme,“ uviedol Uhrík pre agentúru SITA..





Koalícia navrhuje novelizovať ústavu a rozšíriť kompetencie parlamentu o právo zrušiť trojpätinovou väčšinou amnestie, návrh na zrušenie bude musieť podať 30 poslancov. Zároveň dávajú kompetenciu Ústavnému súdu SR posúdiť do dvoch mesiacov návrh poslancov o zrušení amnestie, ak takéto rozhodnutie parlament prijme. Ústavný súd bude môcť povedať, či je takéto rozhodnutie parlamentu platné alebo nie. O návrhu na zmenu ústavy by mali poslanci rokovať hneď na úvod marcovej schôdze. V stredu ju posúdi vláda.



Potom, ako táto novela nadobudne účinnosť, tak bude môcť parlament rokovať o samotnom ústavnom návrhu zákona, ktorým sa rušia amnestie Vladimíra Mečiara, ako aj milosť prezidenta Michala Kováča. Predseda parlamentu Andrej Danko potvrdil, že bude v parlamente u lídrov opozície hľadať podporu pre takéto riešenie. Podľa neho predložené riešenie je historickým kompromisom. Potešenie nad návrhom vyjadril aj predseda Mosta-Híd Béla Bugár, ktorý zdôraznil, že koaliční partneri mali vôľu a ochotu hľadať riešenie.



Ak toto riešenie získa podporu 90 poslancov v parlamente, malo by byť možné došetriť prípad zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny z 31. augusta 1995. Otázka Mečiarových amnestií a ich zrušenie je téma, ktorú politici opakovane otvárajú. Téma opäť začala rezonovať po smrti prezidenta Michala Kováča. Za zrušenie Mečiarových amnestií prijatím ústavného zákona sa vyslovilo vo februárovom prieskume agentúry Focus 63 percent respondentov.



, , , ,