Krajniak: Islam je totalitným systémom ako komunizmus a nacizmus

Islam nie je podľa podpredsedu hnutia Sme rodina Milana Krajniaka len náboženstvo, ale aj politická právna doktrína. Ako povedal v parlamente....

BRATISLAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) – Islam nie je podľa podpredsedu hnutia Sme rodina Milana Krajniaka len náboženstvo, ale aj politická právna doktrína. Ako povedal v parlamente v rozprave k svojmu návrhu novely stavebného zákona, ktorým chce zakázať výstavbu mešít, islam je totalitným systémom.





„Kresťan môže kritizovať ateistov a naopak. Všetci sú si rovní. V islame neexistuje odluka islamu od štátu. Nie všetci sú si rovní. Žena má menej práv ako muž. V tomto zmysle je islam totalitným systémom ako komunizmus a nacizmus. V islame neexistuje sloboda prejavu, neexistujú ľudské práva každého človeka. Neveriaci a žena majú menšie práva ako moslimovia. Za odpadnutie od islamu je trest smrti,“ vyhlásil Krajniak. .



Väčšina moslimov chce totalitné zriadenie



Moslimovia v Európe podľa Krajniaka požadujú, aby moslimský zákon šaría mala prednosť pred zákonmi štátov. „Veriaci moslim nemôže zmýšľať inak. Väčšina moslimov chce zriadenie v Európe zmeniť na totalitné. Nacisti holocaust spochybňovať nesmú, ale moslimskí žiaci nemusia ísť na exkurziu do koncentračného tábora, lebo tým vyjadrujú solidaritu s bojom palestínskeho ľudu,“ upozornil podpredseda hnutia Sme rodina s tým, že mešity sú pre Slovensko bezpečnostným rizikom, aj keď na Slovensku žije len 5 000 moslimov, pričom väčšina z nich je umiernená.



„Vieme, či o niekoľko rokov bude stále umiernená? Viete, kto financuje aktivity moslimov na Slovensku? Peniaze majú zo Saudskej Arábie,“ povedal s tým, že práve táto krajina vehementne podporuje teroristov.



S výrokmi Krajniaka o islame súhlasil aj Milan Mazurek z Kotlebovej Ľudovej strany Naše Slovensko, ktorý upozornil, že on za podobné výroky v NR SR dostal tisíceurovú pokutu. Verí, že predseda NR SR Andrej Danko bude k nemu pristupovať rovnako. Marián Kotleba upozornil, že moslimov na Slovensko a do Európy dotiahli sionisti, ktorí chcú zničiť kresťanské štáty. Podľa neho sú rovnakým bezpečnostným rizikom ako mešity aj synagógy.



Stanovisko by mali dať aj tajní



Krajniak chce novelou stavebného zákona zmeniť súčasnú legislatívu tak, že by sa v nej zadefinovala náboženská stavba. Tá by mala byť v zákone definovaná ako stavba určená na praktizovanie náboženskej viery a organizovanie hromadných kultúrnych a náboženských podujatí a bohoslužieb. Zároveň chce v novele, ktorú predkladá do parlamentu, stanoviť, aby stavebný úrad musel požiadať ministerstvo kultúry o záväzné stanovisko, ak ide o cirkev, ktorá nie je na Slovensku registrovaná.



Zároveň chce Krajniak novelizovať zákon o slobode náboženskej viery tak, aby si ministerstvo kultúry muselo pred registráciou cirkvi vyžiadať stanovisko od Slovenskej informačnej služvy (SIS), ktorá preskúma možné bezpečnostné riziko. Ministerstvo kultúry následne preskúma, či založenie a činnosť cirkvi a náboženskej spoločnosti nie je v rozpore s týmto zákonom, ochranou bezpečnosti občanov a verejného poriadku, zdravia a mravnosti, zásadami ľudskosti a znášanlivosti.



Ministerstvo by podľa návrhu Krajniaka najskôr malo zaregistrovať novú cirkev na päť rokov. Po uplynutí tejto lehoty opätovne preskúma činnosť cirkvi. Ak splní cirkev všetky podmienky, registráciu predĺži ministerstvo na dobu neurčitú.



Rozpravou ku Krajniakovmu návrhu poslanci ukončili 9. rokovací deň 14. schôdze NR SR v tomto volebnom období. V stredu ráno začnú poslanci diskutovať o návrhu uznesenia, ktorým majú byť zrušené amnestie Vladimíra Mečiara.



, ,