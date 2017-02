Krajniak chce zakázať stavbu mešít, sú rizikom pre Slovensko

BRATISLAVA 28. februára (WebNoviny.sk) – Podpredseda hnutia Sme rodina Preto chce zmeniť súčasnú legislatívu tak, že by sa v nej zadefinovala náboženská stavba. Tá by mala byť v zákone určená ako stavba určená na praktizovanie náboženskej viery a organizovanie hromadných kultúrnych a náboženských podujatí a bohoslužieb. Zároveň chce v novele, ktorú predkladá do parlamentu, stanoviť, aby stavebný úrad musel požiadať ministerstvo kultúry o záväzné stanovisko, ak ide o cirkev, ktorá nie je na Slovensku registrovaná.



Zároveň Krajniak chce novelizovať zákon o slobode náboženskej viery tak, aby si ministerstvo kultúry muselo pred registráciou cirkvi vyžiadať stanovisko od SIS, ktorá preskúma možné bezpečnostné riziko. Ministerstvo kultúry následne preskúma, či založenie a činnosť cirkvi a náboženskej spoločnosti nie je v rozpore s týmto zákonom, ochranou bezpečnosti občanov a verejného poriadku, zdravia a mravnosti, zásadami ľudskosti a znášanlivosti. Ministerstvo by podľa návrhu Krajniaka najskôr malo zaregistrovať novú cirkev na päť rokov. Po ich uplynutí opätovne preskúma činnosť cirkvi. Ak splní cirkev všetky podmienky, registráciu predĺži ministerstvo na dobu neurčitú..



Krajniak si myslí, že mešita je bezpečnostným rizikom pre Slovensko. Upozornil, že mešity slúžia v zahraničí ako náborové centrá pre radikálny islam. "Musíme zabrániť vzniku náborových centier pre radikálny islam," vyhlásil s tým, že nežiada zákaz vyznávania islamu pre moslimov. Na Slovensku doteraz nie je postavená žiadna mešita. Podľa Krajniaka Slovensko je jedinou krajinou Európy, ktorá nemá mešitu.