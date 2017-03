Krajčiho by mohol na poste generálneho manažéra HC Slovan Bratislava nahradiť Okenka

BRATISLAVA 14. marca (WebNoviny.sk) - Maroša Krajčiho by v pozícii generálneho manažéra hokejového Slovana Bratislava mal nahradiť Radovan Okenka.



Člen predstavenstva Transpetrolu, konateľ Investreal.MR a Gallery Real, niekdajší podpredseda dozornej rady Slovenských elektrární je podľa webu Sport24.sk človek blízky majiteľovi klubu Kontinentálnej hokejovej ligy Jurajovi Širokému. „Je to šikovný biznismen, slušný človek a ovláda cudzie jazyky,“ tvrdí zdroj pre Sport24.sk. Klub zatiaľ informácie o Okenkovom nástupe nepotvrdil a ani ich nedementoval..





Okenka doteraz nepôsobil v hokejovom hnutí, v klube chceli manažéra so skúsenosťami z veľkej firmy. Maroš Krajči končí na poste generálneho manažéra Slovana po sedemnástich rokoch. Podľa informácií portálu Sport24.sk hráči bratislavského mužstva nedostali stále prémie za postup do vlaňajšieho play-off a chýbajú im na účtoch aj výplaty od decembra.





Krajči na post generálneho manažéra Slovana oficiálne nastúpil 1. mája 2000. Pod jeho vedením belasí vyhrali šesťkrát slovenskú ligu, raz Kontinentálny pohár. Do Bratislavy sa mu podarilo prilákať kluby NHL New York Rangers a Tampa Bay Lightning, pred piatimi rokmi dotiahol rokovania o vstupe mužstva do Kontinentálnej hokejovej ligy. Ešte pred pár týždňami bol v Moskve rokovať o ďalšej sezóne a predaji televíznych práv. Počas posledného ročníka ho vraj znechutili útoky z rôznych strán.



