Kraft dosiahol v Lahti zlaté double, ovládol aj veľký mostík

Rakúsky skokan na lyžiach Stefan Kraft dovŕšil zlaté double z individuálnych pretekov mužov na majstrovstvách sveta v klasických lyžiarskych disciplínach....

LAHTI 2. marca (WebNoviny.sk) - Rakúsky skokan na lyžiach Stefan Kraft dovŕšil zlaté double z individuálnych pretekov mužov na majstrovstvách sveta v klasických lyžiarskych disciplínach vo fínskom Lahti.



Po triumfe na strednom mostíku HS-100 Kraft ovládol aj štvrtkovú súťaž na veľkom mostíku HS-130, keď mu namerali dvakrát 127,5 m, čo mu vynieslo víťazných 279,3 bodu..





Striebro si vybojoval Nemec Andreas Wellinger (127,5 + 129,0) so súčtom 278,0 b a bronz si vyskákal Poliak Piotr Zyla (127,5 + 131,0 = 276,7 bodu). Nóra Andreasa Stjernena zdolal o 6 desatín bodu. Severan bol po prvom kole priebežne bronzový.



Obhajcom prvenstva na veľkom mostíku z ostatných MS 2015 vo švédskom Falune bol Nemec Severin Freund, ktorý však chýba v Lahti pre zranenie.



Vo štvrtok nesúťažili ani ďalší dvaja medailisti zo svetového šampionátu spred dvoch rokov - strieborný Gregor Schlierenzauer (nedostal sa do štvorčlennej nominácie Rakúska do pretekov na veľkom mostíku) a bronzový Nór Rune Velta, ktorý už skončil s aktívnou činnosťou.



, ,