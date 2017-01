Kozák prezradil zostavu proti Švédom, kapitánom bude brankár

ABÚ ZABÍ 11. januára (WebNoviny.sk) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák pošle na trávnik štadióna Zayed Sports City v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch od začiatku štvrtkového "neoficiálneho" prípravného stretnutia proti ligovému výberu Švédska (hrá sa o 16.45 h SEČ) v pozícii kapitána Martina Dúbravku.



Brankár českého klubu FC Slovan Liberec v nedeľňajšom neúspešnom meraní síl proti Ugande (1:3) nechytal, proti africkému tímu mal pásku na rukáve krídelník MŠK Žilina Filip Hlohovský. "Myslím si, že Martin Dúbravka je skúsenejší, v kolektíve a pri nás je dlhšie, takže bude kapitánom on," vyjadril sa po stredajšom oficiálnom tréningu kouč slovenského výberu Ján Kozák.



Priestor pre všetkých nominovaných futbalistov



Šesťdesiatdvaročný skúsený kormidelník prezradil deň pred stretnutím celú základnú zostavu na súboj proti severanom.



Pred spomenutým Dúbravkom utvoria obrannú štvoricu Martin Šulek, Denis Vavro, Dominik Kružliak a Matúš Čonka. V strede poľa nastúpia Tomáš Huk, Miroslav Káčer a Michal Škvarka, vpredu sa o ofenzívu bude starať trojica Dávid Guba, Pavol Šafranko a Filip Hlohovský. V porovnaní s nedeľňajším oficiálnym prípravným súbojom v Abú Zabí proti Ugande zostali v "základe" tímu SR iba Vavro, Škvarka a Hlohovský. "Avizoval som, že budem chcieť dať priestor všetkým nominovaným futbalistom, aby si pripísali dostatočnú minutáž. Niektorí chlapci sú však zranení - Kotula, Paur sú "out" a nemôžu proti Švédom nastúpiť," doplnil informácie tréner Ján Kozák.



V Kozákovom 23-člennom kádri figuruje 17 futbalistov zo slovenskej Fortuna ligy, kvarteto legionárov z poľskej Ekstraklasy a po jednom hráčovi z najvyššej českej súťaže a nórskej Eliteserien.



Slováci a Švédi sú v rovnakom hoteli



Lodivod Slovenska je spokojný s týmto herným pobytom v SAE i doterajšou náplňou sústredenia. "Každý deň sme absolvovali tréningovú jednotku. Myslím si, že chlapci sú v stave podať lepší výkon ako v nedeľu proti Ugande. Dosiaľ sme mali desať tréningov a jeden prípravný zápas. Na hráčoch vidieť, že sú istejší s loptou. Verím, že to prenesú aj do štvrtkového stretnutia proti Švédsku."



Zaujímavé je, že výprava Slovenska i Švédska je v Abú Zabí ubytovaná v rovnakom hoteli. "Švédi si veľmi pochvaľujú takéto kempy, organizujú takéto pobyty už šiesty rok. Traja hráči sa z týchto kempov dostali aj do seniorskej reprezentácie, čo hodnotia ako úspech. V tomto ich ligovom výbere sú tiež šikovní a talentovaní futbalisti. Sú medzi nimi aj hráči, ktorí boli majstrami Európy do 21 rokov. Aj z nášho pohľadu som rád, že sa nám podarilo realizovať takýto kemp, snažili sme sa o to tri roky. Je to jediný termín, keď môžeme vidieť v akcii talentovaných mladších futbalistov z našej ligy. Pricestovali sem aj Fíni, Slovinci, pribudnú Gruzínci i ďalší," poznamenal Ján Kozák.



Kormidelník na margo najbližšieho škandinávskeho súpera ešte doplnil: "Hráme so švédskym výberom ligy. Sú to chlapci, ktorí majú za sebou prípravný duel proti Pobrežiu Slonoviny, ten sa hral v nedeľu ešte pred naším súbojom s Ugandou. Videl som tento zápas - mal tempo, ale kvalita hry i hráčov bola na strane Pobrežia Slonoviny (Švédsko podľahlo 1:2, pozn.). Osobne očakávam proti nim vyrovnaný zápas. Sám som zvedavý, ako sa so severanmi popasujeme vo štvrtkovom stretnutí. Bodaj by mal aj duel so Švédmi takú úroveň ako ten proti Uganďanom. Na druhej strane je pochopiteľné, že by ma potešil iný výsledok."







Dúbravka - M. Šulek, D. Vavro, D. Kružliak, Čonka - T. Huk, Káčer, Škvarka - Guba, P. Šafranko, Hlohovský