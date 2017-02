Kovalík sa prebojoval do hlavnej súťaže v Buenos Aires

BUENOS AIRES 14. februára (WebNoviny.sk) - Slovenský tenista Jozef Kovalík uspel vo finále kvalifikácie o postup do hlavnej súťaže dvojhry na turnaji ATP World Tour 250 Argentina Open v argentínskom Buenos Aires (dotácia 624 340 USD, antuka). Kovalík zdolal španielskeho veterána Rubéna Ramíreza-Hidalga (155.) za 127 minút 6:3, 1:6, 6:4. Vo vyrovnanom treťom sete rozhodla v prospech 24-ročného Kovalíka (121.) nad 39-ročným Ramírezom-Hidalgom koncovka a v nej jediný brejk na konečných 6:4. Víťaz premenil tretí mečbal pri podaní súpera. . priečke rebríčka ATP a v Buenos Aires hrá vďaka voľnej karte. - Rubén Ramírez-Hidalgo (Šp.) 6:3, 1:6, 6:4 za 127 minút

