Kováčik vraj postupuje podľa zákona, OĽANO ho chce preveriť

BRATISLAVA 23. februára (WebNoviny.sk) - Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik postupoval a postupuje pri vybavovaní všetkých spisov zákonným spôsobom. Vytrhnuté a do súvisu manipulatívne prezentované čísla úmyselne zavádzajú, uvádza sa v reakcii Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) na medializované informácie, ktorú agentúre SITA poskytla hovorkyňa Jana Tökölyová. Denník N zverejnil informáciu, že Kováčik riešil za posledných osem rokov 61 prípadov, ale ani v jednom nepodal obžalobu.



Hoci je Kováčik šéfom, sám obžaloby nepodáva .



Denník tiež pripomenul, že vlani v septembri poslali neznámi ľudia vydávajúci sa za policajtov anonymné trestné oznámenie na špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika za to, ako postupoval v kauze Bašternák. Aj tento dokument upozornil na to, že hoci je Kováčik šéf najdôležitejšieho úradu, ktorý má bojovať s korupciou a vážnymi zločinmi, on sám obžaloby nepodáva, píše denník.



Komentovať v článku opakovane uvedené zavádzajúce a vymyslené či nepresné a pravdu ignorujúce vyjadrenia považuje Úrad špeciálnej prokuratúry za stratu času, uvádza sa ďalej v stanovisku ÚŠP. K niektorým spomínaným kauzám sa už v minulosti opakovane Úrad špeciálnej prokuratúry vyjadril, čo niektorým médiám nebráni naďalej opakovať zavádzajúce vyjadrenia. Navyše, keď sú opakovaním nepreukázaných a úmyselne skresľujúcich tvrdení z anonymného oznámenia, ktoré bolo zastavené 21. decembra 2016 a je právoplatné, zdôrazňuje sa v reakcii.



Žiadny iný nemá nulovú štatistiku podaných obžalôb



Na Úrade špeciálnej prokuratúry nie je žiadny iný prokurátor, ktorý by mal nulovú štatistiku podaných obžalôb. Pracuje ich tam 25. Na prokuratúre nefunguje elektronický systém prideľovania prípadov. O tom, kto čo dostane, rozhoduje Kováčik napísal Denník N. "Prideľuje desiatky trestných vecí, a to len preto, aby osobne zabezpečil, že v nich nebude podaná obžaloba," podozrievajú Kováčika tí, čo naňho podali trestné oznámenie.



Hnutie OĽaNO bude v tejto súvislosti iniciovať zvolanie mimoriadneho zasadnutia Ústavnoprávneho výboru parlamentu k činnosti špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Ako agentúru SITA informoval hovorca hnutia Dano Mitas, hnutie už má na zvolanie prisľúbené podpisy piatich opozičných poslancov. Podľa poslanca NR SR za OĽaNO Jána Marosza by sa verejnosť mala mať možnosť presvedčiť, či špeciálny prokurátor vykonáva svoju funkciu zodpovedne, nestranne a spravodlivo.