Kováčik podľa SaS v kauze Bašternák znova ukázal, že neslúži spravodlivosti

Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik sa opäť ukázal ako spoľahlivá zábrana pred nestranným vyšetrovaním. „Tento človek je hanbou prokurátorského....

BRATISLAVA 11. marca (WebNoviny.sk) - Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik sa opäť ukázal ako spoľahlivá zábrana pred nestranným vyšetrovaním.



„Tento človek je hanbou prokurátorského stavu a nemá vo svojej funkcii čo hľadať. Znova ho vyzývame, aby odstúpil. Znova vyzývame generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby voči Dušanovi Kováčikovi, ktorý odísť z funkcie odmieta, začal disciplinárne konanie,“ uvádza sa v stanovisku strany Sloboda a Solidarita (SaS), ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková a ktorým strana reagovala na nečinnosť špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika..





Podozrenie z ochrany predstaviteľov Smeru



Podľa liberálov je skutočnosť, že prípad podozrivého prevodu akcií spoločnosti B.A. Haus na ministra vnútra Roberta Kaliňáka špeciálny prokurátor Kováčik odňal pôvodnému prokurátorovi Vasiľovi Špirkovi a dal ho inej prokurátorke, ktorá ho zastavila, ďalším dôkazom jeho mravného úpadku. „Na základe toho, že sa prokurátor Vasiľ Špirko stal pred pár mesiacmi objektom špinavých intríg a že práve tieto intrigy špeciálny prokurátor Kováčik využil na odňatie spisu B.A. Haus, vzniklo dôvodné podozrenie, že v policajnom zbore, osobitne v Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) a v špeciálnej prokuratúre, pracuje organizovaná skupina ľudí, ktorých úlohou je chrániť vysokých predstaviteľov Smeru-SD a ich klientov pred trestným stíhaním a tým pomáhať bezpráviu,“ uviedol poslanec NR SR za SaS Jozef Rajtár.



V stanovisku sa ďalej píše, že ak podnikateľ Ladislav Bašternák predal akcie spoločnosti B.A. Haus ministrovi vnútra Kaliňákovi pod cenu a zároveň je známe, že polícia za doteraz nevyjasnených okolností zastavila vyšetrovanie podozrení z daňových podvodov, ktorých sa mal podnikateľ Bašternák dopustiť, každému súdnemu občanovi Slovenska sa vynorí v mysli otázka, či tento predaj akcií nebol v skutočnosti platbou za nekonanie polície.



Detaily sa dôkladne nevyšetrili



Podozrenie je o to väčšie, že samotný Robert Kaliňák obchody s Ladislavom Bašternákom nielen tajil, ale podnikateľa aj verejne chránil, keď bagatelizoval jeho hotovostné platby v objeme neuveriteľných 12 miliónov eur. “Preto sa mali všetky detaily tohto obchodu dôkladne vyšetriť vrátane pôvodu peňazí, skutočných finančných transakcií, ako aj motívu, prečo podnikateľ Bašternák akcie predal ministrovi vnútra so stratou a čo minister Kaliňák ich kúpou získal,“ konštatovali poslanci.



Strana SaS si je vedomá, že za situácie, keď je štátna moc v rukách mafie v bielych golierikoch, môžu do spoločnosti navrátiť spravodlivosť iba masové občianske protesty. „Vítame preto každú zákonnú občiansku aktivitu v tomto smere. Veríme, že aprílový pochod študentov proti korupcii v Bratislave bude ukážkou ich mobilizačnej sily v boji za spravodlivosť,“ uzatvorili predstavitelia SaS.



, ,