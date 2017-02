Koukalová získala na MS zlato v šprinte, Kuzminová bola ôsma

HOCHFILZEN 10. februára (WebNoviny.sk) - Češka Gabriela Koukalová zvíťazila v piatkových rýchlostných pretekoch na 7,5 km na úvod individuálneho programu na majstrovstvách sveta v biatlone v rakúskom Hochfilzene (9. - 19. februára).



Obhajkyňa celkového prvenstva vo Svetovom pohári Koukalová sa raduje zo svojho prvého zlata v súpereniach jednotlivkýň na MS, predvlani vo fínskom Kontiolahti sa podieľala na triumfe miešanej štafety ČR. Minulý rok na šampionáte v nórskom Osle-Holmenkollene bola v najkratšej disciplíne frustrujúco štvrtá..



Druhá s mankom rovných štyroch sekúnd skončila nemecká líderka aktuálneho ročníka SP Laura Dahlmeierová, vo štvrtok členka zlatého mixu. Tretie miesto si vybojovala Francúzka Anais Chevalierová, ktorá zaostala o 25,1 s. Všetky tri medailistky predviedli bezchybnú streľbu. Nórska obhajkyňa prvenstva z vlaňajšieho Osla-Holmenkollenu Tiril Eckhoffová sa musela uspokojiť s 13. priečkou.



Z tria Sloveniek v súlade s papierovými predpokladmi jednoznačne najlepšie pochodila Anastasia Kuzminová: obsadila 8. miesto s jedným nesklopeným terčíkom v stoji a s mankom 44 sekúnd. Paulína Fialková sa nachádza na 31. pozícii vo výsledkovej listine. Jana Gereková skončila na 62. priečke, o necelé dve sekundy sa nezmestila do šesťdesiatky pre stíhacie preteky.



"Mrzí ma tá chyba v stoji, ktorá trochu vyplynula z toho, že som si dlho vyberala strelecký ´stav´. Vzhľadom na všetky okolnosti pociťujem určitú spokojnosť s mojím výkonom, bežecký čas nie je zlý, na trati som zabojovala. Samozrejme, sú veci, na ktorých ešte treba popracovať. Teraz ma to buď zlomí, alebo sa budem zlepšovať," povedala pre RTVS Kuzminová, ktorá 3.-4. februára neabsolvovala naplánovaný generálkový štart na IBU Cupe v Brezne-Osrblí pre dozvuky choroby dýchacích ciest, zďaleka to nebol jej prvý zdravotný problém počas návratovej sezóny.



Dvojnásobná olympijská šampiónka práve v rýchlostných pretekoch Kuzminová štartuje na svetovom šampionáte premiérovo od Nového Mesta na Morave 2013, kde bola 4. v individuáli, 14. v stíhačke, 15. v "mass-štarte" a 17. v šprinte. V roku 2014 sa konali ZOH a v rokoch 2015 a 2016 Kuzminová absentovala pre tehotenskú, resp. materskú pauzu. Tridsaťdvaročná rodáčka z Ťumeňa má dve medaily z MS: striebro z pretekov s hromadným štartom 2009 a bronz v šprinte 2011.



V sobotu príde v Hochfilzene na rad prvé individuálne súperenie mužov: šprint na 10 km od 14.45 h. Do akcie sa zapoja aj Slováci Tomáš Hasilla, Martin Otčenáš, Matej Kazár a Michal Šima. V nedeľu su na programe obe stíhačky - žien na 10 km od 10.30 h a mužov na 12,5 km so začiatkom o 14.45 h. Šampionát je zároveň 7. kolom Svetového pohára.