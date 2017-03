Koukalová získala malý glóbus, šprint v Osle mal prekvapujúcu víťazku

Dahlmeierová nesklopila tri terčíky

OSLO-HOLMENKOLLEN 17. marca (WebNoviny.sk) - Fínska biatlonistka Mari Laukkanenová nečakane zvíťazila v piatok v nórskom Osle-Holmenkollene v rýchlostných pretekoch na 7,5 km na úvod programu záverečného 10. podujatia zarátaného do Svetového pohára 2016/2017.Druhá skončila s odstupom 7,9 sekundy Francúzka Justine Braisazová a tretia bola jej krajanka Anais Bescondová, ktorá zaostala o 23,1 s. Všetky tri predviedli bezchybnú streľbu. .Laukkanenová sa ako 29-ročná raduje z premiérového triumfu v seriáli, predtým iba raz bola na stupňoch: 13. marca 2014 skončila tretia v rýchlostných pretekoch pred domácim publikom v Kontiolahti. V tejto sezóne bolo jej maximom štvrté miesto vo vytrvalostných pretekoch na februárových majstrovstvách sveta v rakúskom Hochfilzene, okrem toho sa ani raz nezmestila do Top 10.Češke Gabriele Koukalovej napokon stačilo aj štvrté miesto s jedným trestným okruhom a mankom 37,4 s na vydarenú obhajobu malého glóbusu v tejto disciplíne.Nemecká už istá celková víťazka SP Laura Dahlmeierová totiž nesklopila tri terčíky, chýbalo jej 1:54,8 min, musela sa uspokojiť s 31. priečkou a premrhala zdanlivo nepreklenuteľný 28-bodový náskok. Koukalová má pri konečnom účtovaní 5 bodov k dobru (377, resp. 372).Zo slovenského kvarteta najlepšie dopadla Paulína Fialková: s troma ranami mimo a odstupom 1:25,6 min obsadila 18. pozíciu.Dvojnásobná olympijská šampiónka v šprinte Anastasia Kuzminová sa naďalej trápi so streľbou. So šiestimi "minelami" a mankom 3:25,5 skončila na 78. mieste, sobotňajšie stíhacie preteky teda budú bez nej rovnako ako bez 97. Terézie Poliakovej.Sestru Paulínu v nich doplní Ivona Fialková, s troma zaváhaniami a odstupom 1:49,8 figuruje na 29. priečke vo výsledkovej listine so 103 pretekárkami.1. Mari Laukkanenová (Fín.) 20:33,5 min (0), 2. Justine Braisazová (Fr.) +7,9 s (0), 3. Anais Chevalierová (Fr.) +23,1 (0), 4. Gabriela Koukalová (ČR) +37,4 (1), 5. Veronika Vítková (ČR) +41,4 (1), 6. Marte Olsbuová (Nór.) +51,0 (1), 7. Susan Dunkleeová (USA) +56,7 (2), 8. Teja Gregorinová (Slovin.) +56,9 (1), 9. Federica Sanfilippová (Tal.) +58,2 (1), 10. Anna Frolinová (Kór. rep., 1 tr. okruh) a Alexia Runggaldierová (Tal., 0 tr. okr.) - obe +1:06,9 min,...1. Laura Dahlmeierová (Nem.) 1147 bodov - už istý veľký glóbus, 2. Gabriela Koukalová (ČR) 1013, 3. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) 897, 4. Marie Dorinová-Habertová (Fr.) 821, 5. Dorothea Wiererová (Tal.) 673, 6. Anais Chevalierová (Fr.) 645, 7. Justine Braisazová (Fr.) 629, 8. Franziska Hildebrandová (Nem.) 583, 9. Julia Džimová (Ukr.) 578, 10. Susan Dunkleeová (USA) 571,...1. Gabriela Koukalová (ČR) 377 bodov - malý glóbus, 2. Laura Dahlmeierová (Nem.) 372, 3. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) 337, 4. Marie Dorinová-Habertová (Fr.) 297, 5. Justine Braisazová 281, 6. Tiril Eckhoffová (Nór.) 277, 7. Anais Chevalierová (Fr.) 260, 8. Dorothea Wiererová (Tal.) 246, 9. Franziska Hildebrandová (Nem.) 241, 10. Susan Dunkleeová (USA) 228,..., , ,