Koukalová víťazkou šprintu v Oberhofe, Slovenka Gereková 23.



OBERHOF 6. januára (Webnoviny.sk) - Česká biatlonistka Gabriela Koukalová zvíťazila v piatkových rýchlostných pretekoch žien na 7,5 km v nemeckom Oberhofe v rámci 4. kola Svetového pohára 2016/2017. Obhajkyňa veľkého aj malého glóbusu predviedla bezchybnú streľbu a predstihla o 21,3 sekundy Fínku Kaisu Mäkäräinenovú, ktorá absolvovala dva trestné okruhy po "stojke". Tretia bola Francúzka Marie Dorinová-Habertová (+24,0) s jedným nesklopeným terčíkom pri druhej streľbe.



Dvadsaťsedemročná rodáčka z Jablonca nad Nisou Koukalová, pred vlaňajším sobášom Soukalová, sa raduje zo svojho 15. individuálneho úspechu v seriáli, tretieho tohtosezónneho po stíhačke v Östersunde a "mass-štarte" v Novom Meste na Morave. V šprinte to je Koukalovej šiesty triumf v kariére, v tomto dejisku úplne premiérový bez zohľadnenia jedného štafetového. "V minulosti som často v prvom okruhu sršala energiou, ale tá mi potom v závere chýbala. Myslím si, že dnes som si počínala takticky rozumne," citoval Koukalovú web Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU).



Mäkäräinenová, Koukalová a Dorinová-Habertová v uvedenom poradí figurovali pred piatkom na druhej až štvrtej pozícii v priebežnom celkovom hodnotení SP za Laurou Dahlmeierovou, absenciu nemeckej líderky naplno využili na okresanie jej náskoku. Fínka sa dokonca posunula na čelo hodnotenia šprintu po štyroch pretekoch z deviatich. Dahlmeierová sa zapojí do diania až v nedeľu, dopriala si oddych.



Po 655 dňoch sa - už ako mamička malej Xenie, ktorá sa narodila 1. októbra 2016 v partnerstve s nórskym "kráľom biatlonu" Olem Einarom Björndalenom - do SP vrátila celková víťazka ročníka 2014/2015 Daria Domračevová z Bieloruska. S dvoma ranami mimo a odstupom 2:02,8 min obsadila 37. miesto. Sezónu 2015/2016 vynechala vinou mononukleózy. "Je pekné byť nazad, ale tieto prvé preteky boli extrémne tvrdé," tlmočil vyjadrenie Domračevovej portál Krone.



Z dvojice Sloveniek sa v piatok jednoznačne viac darilo 23. Jane Gerekovej: po jednom zlyhaní na palebnej čiare zaostala o 1:42,2. Terézia Poliaková sa pomýlila päťkrát a na 80. priečke bola o 4:31,6 horšia ako Koukalová.



V sobotu o 14.40 h sú na programe stíhacie preteky na 10 km aj s Gerekovou. Muži absolvujú stíhačku na 12,5 km už od 11.30 h. Na nedeľu organizátori naplánovali divácky nemenej atraktívne súboje s hromadným štartom.







1. Gabriela Koukalová (ČR) 22:28,5 min (0), 2. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) +21,3 s (2), 3. Marie Dorinová-Habertová (Fr.) +24,0 (1), 4. Anais Chevalierová (Fr.) +30,6 (0), 5. Maren Hammerschmidtová (Nem.) +35,9 (0), 6. Dorothea Wiererová (Tal.) +46,8 (0), 7. Olena Pidgrušná (Ukr.) +51,3 (0), 8. Magdalena Gwizdoňová (Poľ.) +56,4 (0), 9. Célia Aymonierová (Fr.) +1:02,5 min (2), 10. Chardine Sloofová (Švéd.) +1:12,9 (0), ... 23. Jana Gereková (SR) +1:42,2 (1), 37. Daria Domračevová (Biel.) +2:02,8 (2), 80. Terézia Poliaková (SR) +4:31,6 (5)



1. Laura Dahlmeierová (Nem.) 410 bodov, 2. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) 366, 3. Gabriela Koukalová (ČR) 365, 4. Marie Dorinová-Habertová (Fr.) 339, 5. Dorothea Wiererová (Tal.) 298, 6. Justine Braisazová (Fr.) 277, 7. Tatiana Akimovová (Rus.) 248, 8. Lisa Theresa Hauserová (Rak.) 247, 9. Franziska Hildebrandová (Nem.) 238, 10. Eva Puskarčíková (ČR) 227,... 44. Anastasia Kuzminová 48, 53. Paulína Fialková 32, 57. Jana Gereková (všetky SR) 30



1. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) 191 bodov, 2. Gabriela Koukalová (ČR) 172, 3. Marie Dorinová-Habertová (Fr.) 162, 4. Laura Dahlmeierová (Nem.) 146, 5. Justine Braisazová 125, 6. Célia Aymonierová (Fr.) 117, 7. Dorothea Wiererová (Tal.) 116, 8. Franziska Hildebrandová (Nem.) 115, 9. Tatiana Akimovová (Rus.) 110, 10. Anais Chevalierová (Fr.) 107,... 34. Anastasia Kuzminová 38, 41. Jana Gereková 30, 55. Paulína Fialková (všetky SR) 15