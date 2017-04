Koučovi Cígerovi chýbajú strelci, nevie sa dočkať príchodu Michela Miklíka

Štyri zápasy, po dve víťazstvá a prehry, po päť strelených aj inkasovaných gólov. Taká je bilancia slovenskej hokejovej reprezentácie po polovici....

ŽILINA 16. apríla (WebNoviny.sk) - Štyri zápasy, po dve víťazstvá a prehry, po päť strelených aj inkasovaných gólov. Taká je bilancia slovenskej hokejovej reprezentácie po polovici aprílovej prípravy na májové majstrovstvá sveta. Zverenci trénera Zdena Cígera po dvoch triumfoch 2:0 v Dánsku nepochodili v domácom prostredí v dvoch súbojoch proti Švajčiarom, ktorým v Trenčíne podľahli 1:2 a v Žiline 0:3.



"V Trenčíne aj v Žiline to boli proti Švajčiarom vyrovnané zápasy. V oboch prišli v závere dve individuálne chyby, ktoré súper potrestal,“ zhodnotil kouč Cíger ďalší týždeň spoločnej prípravy pred svetovým šampionátom. "Švajčiari sú vyspelé mužstvo, majú fyzický fond a sú veľmi rýchli. Prekonať ich defenzívu je veľmi ťažké. V žilinskom zápase bolo na našich hráčoch badať, že nemali až toľko energie a sily. Prehrávali sme osobné súboje a strácali puky. Ak sa nedostaneme bližšie k bránke, tak nemôžeme dávať góly. Navyše nehráme efektívne a chýba nám moment prekvapenia. Ak by sme v sobotu dali jeden gól, možno by nás to trochu povzbudilo,“ pokračoval..





Slovenská reprezentácia v roku 2017 podľahla výberu Švajčiarska už trikrát, predtým aj na februárovom Slovakia Cupe v Nitre (3:4). "Rýchlosť a disciplína Švajčiarov nás ubíja. Nemôžeme hrať ako kedysi, keď sme mali dosť hráčov, ktorí vedeli skórovať ‘z hocičoho‘. Teraz sa na gól narobíme. Musíme byť lepší v obrane a nesmieme v obrannom či strednom pásme strácať puky,“ poznamenal hlavný kormidelník tímu SR. "Chýbajú nám strelci. Našťastie, ešte máme v hre zo desať kvalitných hráčov. Dúfam, že nám pomôžu nájsť recept na strieľanie gólov,“ myslí si Cíger.



Hlavný kouč síce má v hľadáčiku ešte niekoľko hráčov, ktorí ešte majú klubové povinnosti, no najmä u hokejistov z domácej súťaže pozoruje, že im chýbajú sily a rýchlosť na medzinárodnom fóre. "Niektorí si sami priznajú, že ide o iné tempo a nasadenie ako v našej lige,“ povedal Cíger.





Po zápasoch proti Švajčiarsku z kádra vyradil Patrika Svitanu z HK Poprad a Mareka Bartánusa z HC Košice. "V utorok sa do prípravy zapojí brankár Jano Laco a útočník Dávid Skokan. Ďalší hráč Chomutova, obranca Ďuro Valach, je mimo, čaká ho liečba minimálne mesiac. V sobotu skončil vo Fínsku Michel Miklík a dúfam, že ho uvidím už v utorok. Potom čakáme už len na finále českej a slovenskej extraligy,“ poznamenal tréner Cíger.



V sobotňajšom stretnutí proti Švajčiarsku mu v tíme chýbali aj dva ďalší útočníci. "Andrej Šťastný bol trochu chorý, tak sme mu dalo voľno. Tomáš Hrnka mal nastrelenú nohu a v sobotu nehral. To sú silní hráči, ktorí by nám mohli pomôcť získať fyzickú prevahu,“ informoval.



, ,