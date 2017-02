Kotlebovci zaplatia za výroky v parlamente mastnú pokutu

Mandátový a imunitný výbor NR SR v stredu rozhodol o udelení pokuty pre poslancov za Ľudovú stranu Naše Slovensko Milana Mazureka a Stanislava....

BRATISLAVA 8. februára (WebNoviny.sk) – Mandátový a imunitný výbor NR SR v stredu rozhodol o udelení pokuty pre poslancov za Ľudovú stranu Naše Slovensko Milana Mazureka a Stanislava Mizíka v maximálnej výške, teda 1000 eur za výroky, ktoré predniesli na 10. schôdzi NR SR. Pokutu ešte musí schváliť plénum parlamentu.



O predsedovi OĽaNO Igorovi Matovičovi výbor nerokoval, pretože zatiaľ od predsedu NR SR nedostal rozhodnutie o akceptovaní alebo neakceptovaní jeho ospravedlnenia z rokovania. Keď ho dostanú, rozhodnú aj o Matovičovi. .



Ako povedal po rokovaní výboru jeho predseda Richard Raši, poslanci Mazurek a Mizík sa mali možnosť ospravedlniť. "Ich vystúpenia výbor ako ospravedlnenie neakceptoval a ich vystúpenia považoval za opätovné zneužitie mandátu poslanca NR SR, pretože v nich zaútočili na tých, ktorí majú iný názor. Povytrhávali z kontextu všetko negatívne, čo sa dá spojiť s každým náboženstvom," upozornil Raši.



Pokutu môže podľa Rašiho výbor dávať donekonečna, ale aj udelenie priestoru na ospravedlnenie vedie len k tomu, že svoje myšlienky šíria ďalej. "Preto je riešením prijať legislatívnu zmenu. Začali sme diskusiu o tom, čo s takýmito výrokmi. Jediným riešením bude obmedzenie výrokovej imunity na pôde parlamentu na xenofóbne alebo rasistické výroky. Nie je jediný dôvod, aby zákonodarcovia SR mali mať výrokovú imunitu na takéto výroky," povedal Raši. Podľa neho nie je dôvod, aby takí, ktorí budú mať rasistické prejavy, alebo prejavy ľudskej neznášanlivosti, boli poslancami NR SR.



Podnet na poslancov podal Danko



Mandátový a imunitný výbor NR SR v decembri rozhodol, že .



Podnet na poslancov podal predseda parlamentu Andrej Danko (SNS), podľa ktorého sa poslanci výrokmi vysmievajú zo židovského národa.



Matovič sa vyjadril, že priamo v čase vyslovenia problémového výroku sa v pléne ospravedlnil a dodal, že si za slovami stojí. "Prisahal som na ústavu, ktorá hovorí, že máme slobodu vyjadrovania a ústava stojí nad rokovacím poriadkom," povedal v decembri. Matovič v októbri v rozprave povedal: "Je to to isté, ako keby si v koncentračnom tábore povedali, že si zahrajú futbalový zápas Židia a dozorcovia. A zrazu tí dozorcovia povedia, že my sme dozorcovia, tak náš šéf koncentráku bude rozhodcom... Je to presne taká istá zvrátenosť. My, ako opoziční poslanci alebo ako opozícia, ťaháme v tomto mieste za kratší povraz. Tak ako Židia v koncentráku."



Mazurek s Mizíkom sa neospravedlnili



Milan Mazurek a Stanislav Mizík sa minulý týždeň, keď bol na to vyčlenený priestor, za svoje výroky v pléne neospravedlnili. Ospravedlnenie adresovali predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi.



Milan Mazurek sa hlasným krikom ospravedlnil Dankovi, ktorého označil za "radikálneho zástancu islamu". "Chcem sa Vám ospravedlniť za to, že som Vás urazil tým, že som v tomto pléne povedal o islame a o Izraeli čistú pravdu. Ja Vám ďakujem za to, že sa môžem ospravedlniť, lebo v akomkoľvek islamskom štáte by za toto zrejme odťali hlavu," povedal. "ĽSNS na rozdiel od SNS nikdy nezanevrie na hodnoty národné a hodnoty kresťanské. Sme jedinou stranou, ktorá môže Slovensko zachrániť," vyhlásil. Stanislav Mizík miesto ospravedlnenia citoval úryvky z Koránu. Dodal, že ak sa jeho výroky Danka dotkli, tak sa hlboko ospravedlňuje. Samotné výroky však neoľutoval, stojí si za nimi.



Igor Matovič sa tiež neospravedlnil za svoje výroky z minulého roka, pretože požiadal o ospravedlnenie z rokovania parlamentu pre naliehavé pracovné povinnosti. Danko zároveň informoval, že nechystá sa Matovičovo ospravedlnenie z rokovania uznať, pretože krátko po určenom termíne na ospravedlnenie za výroky mal v NR SR tlačovú besedu.