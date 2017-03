Kotlebovci chcú obmedziť vyplácanie prídavkov na deti vzdelaním

Poslanci NR SR za stranu Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) predložili do parlamentu návrh novely zákona o prídavku na dieťa, podľa....

BRATISLAVA 8. marca (WebNoviny.sk) - Poslanci NR SR za stranu Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) predložili do parlamentu návrh novely zákona o prídavku na dieťa, podľa ktorého by štát prídavok na deti vyplácal len tým rodičom, ktorí majú ukončené "stredné vzdelanie". Týkalo by sa to len detí, ktoré sa narodia po 1. januári budúceho roka, teda po nadobudnutí účinnosti novely zákona.



"Rodičia, ktorým sa narodili deti pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, budú mať aj v budúcnosti nárok na poberanie prídavku na tieto deti za rovnakých podmienok, za akých ich poberali doposiaľ,“ uviedli predkladatelia navrhovanej novely zákona..





Novelou zákona sa poslanci za stranu Kotleba - ĽSNS podľa ich slov snažia o prirodzené obmedzenie pôrodnosti asociálnej časti obyvateľstva. Plošne vyplácané prídavky na deti totiž podľa nich predstavujú nežiaducu a kontraproduktívnu formu podpory zvyšovania pôrodnosti. "Spomedzi všetkých uvažovaných kritérií sa totiž práve kritérium ukončeného stredného vzdelania ukazuje ako najlepšia deliaca čiara, ktorou je možné oddeliť asociálov od slušnej spoločnosti,“ dodali.



Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Prídavok sa vypláca mesačne, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa, ak dieťa spĺňa podmienku nezaopatrenosti. Prídavok na dieťa dosahuje 23,52 eura mesačne.



, ,