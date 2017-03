Kotlebovci chcú nižšie platy pre poslanov, chcú ich viazať na minimálnu mzdu

Plat vo výške trojnásobku minimálnej mzdy

Negatívny vývoj dlhu Slovenska

BRATISLAVA 9. marca (WebNoviny.sk) – Poslanci za poslanecký klub Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko chcú nižšie platy pre poslancov a ďalších ústavných činiteľov.Marian Kotleba, Milan Uhrík a Martin Beluský predložili do parlamentu novelu zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, podľa ktorej by sa plat poslancov viazal na minimálnu mzdu a nie ako doteraz na priemernú nominálnu mesačnú mzdu zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. .Podľa predloženého návrhu zákona by sa po novom plat poslancov, ako aj ďalších ústavných činiteľov odvodzoval od výšky minimálnej mzdy v Slovenskej republike za predchádzajúci kalendárny rok.Poslanecký plat by teda nebol stanovený ako trojnásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, ale ako trojnásobok minimálnej mzdy v Slovenskej republike. Podobne by od minimálnej mzdy záviseli aj paušálne náhrady poslancov. Naviazanie poslaneckých platov na priemernú mzdu v národnom hospodárstve totiž predkladatelia považujú za neprimerané.Predkladanou novelou zákona chcú poslanci tiež zrušiť vyplácanie „odstupného“ pre poslancov, ktorým zaniká výkon ich poslaneckého mandátu. Podľa súčasnej legislatívy totiž patrí poslancovi po zániku jeho mandátu plat vo výške 2 – 3 mesiacov v závislosti od času výkonu poslaneckého mandátu. „Každý poslanec si musí byť vedomý toho, že poslanecké miesto je časovo ohraničená pozícia na dobu určitú a preto nárok na odstupné nie je opodstatnený,“ tvrdia kotlebovci.Poslanci Ľudovej strany Naše Slovensko argumentujú, že oficiálne uvádzaná priemerná mzda na Slovensku neodzrkadľuje reálne platové pomery väčšiny bežných ľudí. Hoci oficiálne uvádzaná priemerná nominálna mesačná mzda dosahovala v kalendárnom roku 2015 podľa Štatistického úradu SR výšku 883 eur, v skutočnosti však podľa nich až 58 percent zamestnancov zarábalo menej ako priemernú mzdu.„Vyššia hodnota vypočítanej priemernej mzdy je spôsobená nadpriemerne vysokými zárobkami malého počtu ľudí, napríklad aj vysokými zárobkami poslancov NR SR a tiež vysokými zárobkami iných ústavných činiteľov. Vysoké rozdiely v platoch vedú k zvyšovaniu sociálnych nerovností a k čoraz väčšej biede ľudí zarábajúcich minimálnu mzdu v porovnaní s ľuďmi zarábajúcimi nadpriemerne,“ tvrdia predkladatelia.Jedným z dôvodov na predloženie tejto novely je podľa kotlebovcov aj negatívny vývoj dlhu Slovenskej republiky. Podľa schváleného vládneho návrhu štátneho rozpočtu na rok 2017 sa očakáva, že celkový dlh verejnej správy SR prekročí 44 miliárd eur.Každý obyvateľ Slovenska tak okrem svojich súkromných dlhov bude dlhovať v prepočte ďalších viac ako 8100 eur. „Zodpovednosť za tento stav nesú v rozhodujúcej miere práve poslanci NR SR, vláda SR a ďalší vedúci ústavní činitelia, ktorí dopustili, aby dlh Slovenska vzrástol do takejto extrémnej výšky. Súčasná výška platu vrátane paušálnych náhrad pre poslanca s trvalým pobytom mimo Bratislavy predstavuje 3576 eur. Plat v tejto výške dostávajú poslanci NR SR od roku 2011,“ uvádzajú kotlebovci.Odvtedy neprišlo k žiadnej valorizácii, pretože poslanci si svoje platy každoročne zmrazujú. "Ak by boli platy poslancov závislé od minimálnej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok a plat by sa nezmrazil, tak by celková výška platu vrátane paušálnych náhrad pre poslanca s trvalým pobytom mimo Bratislavy dosiahla v roku 2017 výšku 2066 eur," dodávajú predkladatelia.

Pred parlamentnými voľbami v roku 2016 predseda Ľudovej strany Naše Slovensko Marián Kotleba tvrdil, že jeho strana sa po voľbách vzdá všetkých príspevkov, ktoré od štátu dostane za hlasy od voličov. Po voľbách však svoje stanovisko zmenil. Vyhlásil, že jeho strana sa vzdá štátnych príspevkov, ak to urobia aj ostatné politické subjekty, ktoré sa dostali do parlamentu.