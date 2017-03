Kotlebovci chcú, aby na Slovensku boli obchody zatvorené v nedeľu

Poslanci Kotlebovej Ľudovej strany Naše Slovensko chcú, aby na Slovensku boli obchody zatvorené v nedeľu. Do parlamentu predložili vlastný návrh....

BRATISLAVA 6. marca (WebNoviny.sk) – Poslanci Kotlebovej Ľudovej strany Naše Slovensko chcú, aby na Slovensku boli obchody zatvorené v nedeľu. Do parlamentu predložili vlastný návrh novely Zákonníka práce, ktorý má zakázať prácu v nedeľu v obchodoch.



Zákaz by sa nevzťahoval na čerpacie stanice, lekárne alebo letiská. Zákon, o ktorom bude rokovať NR SR v marci, predložili poslanci Marian Kotleba, Natália Grausová, Stanislav Drobný, Ján Mora. Cieľom návrhu zákona je podľa predkladateľov umožniť opätovné povýšenie nedele na deň pracovného voľna..



V tento deň si rodiny môžu spolu zasadnúť k spoločnému stolu, rodičia, mamy a otcovia sa budú môcť venovať deťom, budú mať možnosť prejaviť im a sebe navzájom svoju lásku a spolupatričnosť, venovať spoločným aktivitám, na ktoré cez týždeň nemajú čas, pretože deti chodia do školy a rodičia do zamestnania.



„Zlepší sa plnohodnotné fungovanie rodín i jednotlivcov v našej spoločnosti. Pracujúci budú môcť využiť voľný deň a zotaviť sa pred novým pracovným týždňom, čo prispeje k lepším pracovným výsledkom,“ argumentujú poslanci.



Nezdravý, konzumný spôsob života



V súčasne platnej legislatíve je v Slovenskej republike umožnený maloobchodný predaj spotrebiteľom počas nedieľ, napriek širokej dostupnosti obchodov cez pracovný týždeň a sobotu. Tým podľa kotlebovcov prichádzajú mnohé matky a otcovia, pracujúci v nedeľu, o možnosť tráviť čas so svojimi deťmi a rodinou.



„Práca v nedeľu nemôže byť povýšená nad zdravé fungovanie rodiny. Život človeka nemôže byť určovaný iba trhom a obchodom. Podľa článku 41. ods. 1 Ústavy SR, manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona,“ pripomínajú predkladatelia.



Podľa nich sa rozmáha sa nezdravý, konzumný spôsob života. „Jednotlivci, dokonca i celé rodiny s deťmi, trávia voľný čas v nedeľu potulovaním sa a nakupovaním v prevádzkach nákupných stredísk, v tzv. shopping parkoch, čo je tiež jednou z príčin sociálneho i kultúrneho úpadku, a tým aj oslabenia našej spoločnosti,“ zdôrazňujú.



Kotlebovci pripájajú aj kresťanskú argumentáciu pre zdôvodnenie svojho návrhu. „Slovenská republika sa vo svojej ústave hlási k cyrilo-metodskej tradícii. Sv. Cyril a Metod na slovenské územie priniesli v reči ľudu vieru v Ježiša Krista ako Božieho Syna a požiadavku podľa tejto viery aj žiť. K tomu patrí aj zachovávanie nedele ako sviatočného dňa. Svätiť siedmy deň Boh žiada od človeka už v Starom zákone. Jeden deň v týždni oddychovať, v kresťanskej kultúre je to nedeľa, sa dostal aj do civilných zákonov v celej Európe,“ upozorňujú kotlebovci, pričom poukazujú na to, že ešte aj v predchádzajúcom režime bývali obchody počas nedieľ zatvorené.



Návrh Podmanického a Kéryho



Parlament vo februári posunul do druhého čítania návrh poslancov za Smer-SD Jána Podmanického a Mariána Kéryho obmedziť predaj počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Tí získali v januári podporu aj ďalších koaličných strán SNS a Most-Híd. NR SR bude rokovať o jeho schválení v marci.



„Návrh sme predložili po dohode so všetkými relevantnými silami v obchodnom sektore. Republiková únia zamestnávateľov, ktorá zastrešuje približne 100 najväčších obchodníkov na Slovensku, víta tento návrh a považuje ho za krok k vyspelej Európe. Je to teda aj hlas najväčších obchodníkov na Slovensku,“ zdôraznil Podmanický, ktorý odmieta, že zmena má negatívne ekonomické dopady“.



Samotní obchodníci tvrdia, že to dopady nemá, ale aj zdravý rozum hovorí, že to ekonomické dopady mať nemôže. "Ľudia sa totiž prispôsobia tomu, že obchody budú v podstate zatvorené jeden deň v mesiaci. Nakúpia si dopredu,“ konštatoval Podmanický.



Podľa Podmanického predaj v obchodoch nie je taká činnosť, bez ktorej by sa spoločnosť nezaobišla. „Mali by sme sa správať solidárne k 300-tisíc zamestnancom v tomto sektore. Mali by sme im dopriať to, čo aj my si užívame. Pokoja a atmosféru sviatkov. Mali by sme to dopriať mužom a ženám za pokladňami, medzi regálmi,“ vyhlásil Podmanický s tým, že tento zákon nechce nikomu nič určovať, ale chce pomôcť bezbranným pracujúcim.



V návrhu koaličných poslancov sa uvádza, že v záujme ochrany zamestnancov sa v súlade s kultúrnymi tradíciami Slovenskej republiky ustanovujú dni, počas ktorých nie je možné nariadiť a ani dohodnúť so zamestnancom prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác. Týmito dňami sú: 1. január, 6. január, Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok do 14:00 hodiny, 1. máj, 8. máj, 5. júl, 29. august, 1. september, 15. september, 1. november, 17. november, 24. december po 12:00 hodine, 25. december a 26. december.



