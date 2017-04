Kotlebovci Mizík a Mazurek zaplatia pokutu 1000 eur za svoje výroky

Poslanci ĽSNS zneužívajú výrokovú imunitu a treba ju obmedziť. Povedal to dnes v pléne NR SR predseda imunitného mandátového výboru Richard....

BRATISLAVA 6. apríla (WebNoviny.sk) – Poslanci ĽSNS zneužívajú výrokovú imunitu a treba ju obmedziť. Povedal to dnes v pléne NR SR predseda imunitného mandátového výboru Richard Raši (Smer-SD). Poslanci v pléne rokovali o návrhu výboru udeliť kotlebovcom pokutu. Poslanci pokutu schválili.





Podľa poslanca za ĽSNS Rastislava Schlosára výroky poslancov nie sú trestné, nehovoria o moslimoch ako o skupine osôb, ale o islame ako o náboženstve..



„Svojimi výrokmi neporušili žiadny zákon. Otvorene si dovolili kritizovať to, čo je dnes nedotknuteľné. Nie je dôvod na to, aby sme ich potrestali. Celé toto absurdné konanie sa začalo, lebo Andrej Danko sa cítil dotknutý ich výrokmi," dodal Schlosár.



Podnet na kotlebovcov podal Danko



Mandátový a imunitný výbor NR SR vlani v decembri rozhodol, že . Podnet na poslancov podal predseda parlamentu Andrej Danko (SNS), podľa ktorého sa poslanci výrokmi vysmievajú zo židovského národa.



. Priestor na ospravedlnenie využili tak, že ospravedlnenie adresovali predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi. Milan Mazurek sa hlasným krikom ospravedlnil Dankovi, ktorého označil za „radikálneho zástancu islamu“.



Maximálna výška pokuty



Vo februári ten istý výbor rozhodol o udelení pokuty pre poslancov Mazureka a Mizíka v maximálnej výške, teda 1000 eur, za výroky, ktoré predniesli na 10. schôdzi NR SR. Ako po rokovaní výboru uviedol Raši, poslanci Mazurek a Mizík sa mali možnosť ospravedlniť.



„Ich vystúpenia výbor ako ospravedlnenie neakceptoval a ich vystúpenia považoval za opätovné zneužitie mandátu poslanca NR SR, pretože v nich zaútočili na tých, ktorí majú iný názor. Povytrhávali z kontextu všetko negatívne, čo sa dá spojiť s každým náboženstvom,“ upozornil.



Pokutu môže podľa Rašiho výbor dávať donekonečna, ale aj udelenie priestoru na ospravedlnenie vedie len k tomu, že svoje myšlienky šíria ďalej.