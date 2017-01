Kotleba reaguje na Ficove slová, vyzval ho na debatu

BRATISLAVA 30. januára (WebNoviny.sk) - Predseda Ľudovej strany - Naše Slovensko Marian Kotleba vyzýva predsedu vlády Roberta Fica, aby sa stretli v relácii vysielanej v priamom prenose a debatovali o výsledkoch jeho práce v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Ako agentúru SITA informoval podpredseda ĽSNS a poslanec Milan Uhrík, výzvu Ficovi zaslali v písomnej podobe do centrálny strany Smer-SD.



Podľa kotlebovcov totiž v relácii RTVS Sobotné dialógy, kde Fico kritizoval vedenie Banskobystrického kraja, Kotleba nebol prítomný a nemal možnosť obhájiť výsledky svojej práce. .



"Veríme, že premiér Fico ako chlap, ktorý vraj zvládne spraviť 1000 kľukov, nebude mať problém prijať túto výzvu a vybaviť priestor na živé vysielanie vo verejnoprávnej RTVS. V prípade, ak by sa mu tento priestor nepodarilo vybaviť, sľubujeme, že sa pokúsime nájsť priestor na živé vysielanie v alternatívnych médiách," uviedol Uhrík.



Fico zároveň dodal, že označiť niekoho priamo za fašistu nie je jeho štýl.



"Na druhej strane ale chcem povedať, že keď niečo chodí ako kačica, kváka ako kačica, vyzerá ako kačica, tak je to kačica. Ak si vezmeme všetky prvky, ktoré dnes vnímame pri tomto politickom zoskupení, môžeme hovoriť o tom, že tu máme reálne prvky fašizmu v slovenskej politike a proti tomuto sa chcem principiálne postaviť," povedal Fico v Sobotných dialógoch.