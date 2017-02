Kotleba posledný deň podpísal rozpočet pre kraj

Schválený rozpočet kraja na rok 2017 je podľa neho po poslaneckých úpravách síce napnutý, ale je vykonateľný. Posledný desiaty deň....

BANSKÁ BYSTRICA 23. februára (WebNoviny.sk) - Schválený rozpočet kraja na rok 2017 je podľa neho po poslaneckých úpravách síce napnutý, ale je vykonateľný. Posledný desiaty deň od schválenia rozpočtu zastupiteľstvom Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) oznámil vo štvrtok predseda BBSK Marian Kotleba, že po dôkladnom zvážení podpísal rozpočet kraja na roky 2017 - 2019.



Podľa vedenia BBSK schválený rozpočet kraja je po poslaneckých úpravách síce napnutý, ale je vykonateľný. "Vďaka dobrému hospodáreniu počas tohto volebného obdobia sme si tak mohli dovoliť navýšiť dotácie pre mestá, obce a dotácie na verejnoprospešné účely až na jeden milión eur. Okrem toho môžeme tento rok vyčleniť na rekonštrukcie ciest vyše 12 miliónov eur. A to všetko bez potreby zobratia akéhokoľvek úveru. Občania tieto investície do rozvoja kraja pocítia nielen na množstve kultúrnych a verejnoprospešných podujatí, ale aj na zlepšení kvality cestnej infraštruktúry v kraji a množstve ďalších investícií, ktoré v rámci BBSK tento rok pripravujeme. Opäť sa tak potvrdilo, že kde sa nekradne, peňazí je dosť!" uviedol pre SITA za vedenie BBSK Kotleba. .



Keby predseda rozpočet kraja nepodpísal do desiatich dní od schválenia na rokovaní zastupiteľstva, boli poslanci odhodlaní iniciovať zvolanie mimoriadneho zastupiteľstva a potvrdiť uznesenie, ktorým bol schválený rozpočet. Takýmto opätovným schválením rozpočtu poslancami do 30. dní od prvého schválenia by už rozpočet bol prijatý a podpis predsedu by nebol potrebný.



Rozpočet BBSK na roky 2017 - 2019 bol s malými rozdielmi opätovne krajskými poslancami schválený 13. februára. Po schválení na decembrovom zasadnutí kraja ho predseda BBSK pre zmeny pre rok 2017 nepodpísal. Banskobystrický samosprávny kraj bol posledný kraj na Slovensku, ktorý nemal schválený rozpočet na rok 2017 a fungoval v provizóriu.