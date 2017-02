Kotleba a Matovič by ľuďom ako premiéri prekážali najviac

BRATISLAVA 28. februára (WebNoviny.sk) - Z lídrov politických subjektov by po najbližších parlamentných voľbách ľuďom najmenej prekážali v premiérskom kresle Robert Fico, Andrej Danko či Richard Sulík. Vyplýva to z prieskumu agentúry FOCUS pre Denník SME, ktorý uskutočnila v dňoch 6. až 18. februára formou osobného dopytovania a o ktorom agentúru SITA informoval Martin Slosiarik.



Agentúra oslovila 1512 respondentov, ktorí boli reprezentatívni voči populácii SR z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, národnosti a kraja. Oslovení mali odpovedať na otázku: "Teraz Vám prečítam mená predsedov niektorých politických strán. Pri každom z nich mi, prosím, povedzte, či by Vám osobne prekážalo, alebo nie, keby sa daný politik stal po nasledujúcich voľbách premiérom, teda predsedom slovenskej vlády. Vyjadrite sa, prosím, ku každému menu"..



Z údajov vyplýva, že až traja predsedovia politických strán dosiahli identickú mieru akceptácie, a to Robert Fico, Andrej Danko a Richard Sulík so ziskom 34 percent hlasov. Nasleduje Boris Kollár s 30 percentami, ďalších dvoch predsedov politických strán by akceptovala približne štvrtina respondentov - Bélu Bugára 27 percent opýtaných a Igora Matoviča 26 percent respondentov. Približne pätina opýtaných by na pozícii budúceho premiéra akceptovala Alojza Hlinu (20 percent) a Mariána Kotlebu (18 percent).



Naopak, najvyšší podiel odpovedí "prekážalo by mi to" bolo v prípade Mariana Kotlebu (77 percent). Približne dvom tretinám respondentov by tiež prekážali Igor Matovič (68 percent), Béla Bugár (68 percent), Alojz Hlina (66 percent) a Boris Kollár (64 percent).