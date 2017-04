Košický futbal dobiehajú dlhy z minulosti, hrozia mu tvrdé sankcie

Dlhy z minulosti znova dobiehajú futbalový klub FC VSS Košice, ktorý je v súčasnosti suverénnym lídrom nadstavbovej časti II. ligy o postup do....

KOŠICE 11. apríla (WebNoviny.sk) - Dlhy z minulosti znova dobiehajú futbalový klub FC VSS Košice, ktorý je v súčasnosti suverénnym lídrom nadstavbovej časti II. ligy o postup do najvyššej slovenskej súťaže Fortuna ligy 2017/2018. Košickému klubu podľa informácie denníka Košice:Dnes hrozia tvrdé sankcie - finančná pokuta, odpočet bodov, preradenie do nižšej súťaže. "Na konci tohto a začiatkom budúceho týždňa budú súdne spory s viacerými bývalými hráčmi v programe zasadnutia disciplinárnej komisie Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA)," uvádza spomenutý denník.



"Za porušenie povinností voči hráčom sú presne definované tresty v disciplinárnom poriadku FIFA. Patrí medzi ne, okrem finančných pokút, aj možnosť odpočtu bodov až po preradenie klubu do nižšej súťaže. Už v minulej sezóne sa FC VSS Košice stalo, že mu boli odpočítané tri body," potvrdil tlačový hovorca Slovenského futbalového zväzu Juraj Čurný informácie denníka Košice:Dnes, že FC VSS bude v najbližšom období na pretrase organizácie FIFA. .



Nároky hráčov sú oprávnené



Na pripomenutie, športovo-technická komisia Slovenského futbalového zväzu (ŠTK SFZ) na základe rozhodnutia disciplinárnej komisie FIFA odobrala v jarnej časti uplynulej sezóny 2015/2016 (konkrétne v apríli 2016) tímu VSS Košice v II. lige tri body. Trest súvisel so sporom bývalého hráča Košíc Ivana Djokoviča o finančné vyrovnanie za jeho pôsobenie v košickom klube v rokoch 2010 až 2012. Djokovič vtedy odohral za Košice 57 zápasov a strelil 7 gólov. Momentálne 34-ročný defenzívny univerzál hráva v rodnej krajine za Borac Čačak.



Djokovičov prípad pritom ešte stále nie je uzavretý a okrem neho rieši FIFA aj problém ďalších dvoch hráčov z FC VSS Košice. Tí pôsobili v klube ešte v čase, keď vystupoval pod názvom MFK Košice. "Ide o Srba Milojeho Prekoviča, 25-ročného brankára, ktorý je momentálne v službách ruského Krasnojarska. V Košiciach účinkoval v rokoch 2010 až 2012. Za ´béčko´ MFK odchytal 15 zápasov a za seniorský A-tím nastúpil v najvyššej súťaži len na jediný zápas proti Trnave, keď 27. apríla 2011 prehrali Košice doma 1:3. Ďalším je tiež brankár, Grék Joanis Afoxenidis, ktorý do klubu prestúpil v lete 2014, zdržal sa v ňom pár mesiacov a v ligovom zápase ani raz neprepotil košický dres. FIFA už rozhodla, že nároky týchto hráčov sú oprávnené. Bolo ich slobodnou vôľou, že sa v snahe vysúdiť svoje peniaze obrátili na FIFA. Nebolo ich povinnosťou prvostupňovo riešiť svoje pohľadávky cez orgány SFZ (do 31. decembra 2016 to bol Rozhodcovský súd, od tohto kalendárneho roka je to Komora pre riešenie sporov, pozn.)," píše sa v článku denníka Košice:Dnes.



Pár dní na odvrátenie hrozby



"Slovenský futbalový zväz je vo vzťahu k rozhodnutiam disciplinárnej komisie FIFA v pozícii vykonávateľa jej rozhodnutí. To znamená, že rozhodnutie disciplinárnej komisie FIFA je pre SFZ a jeho orgány záväzné. Len čo ho dostaneme, budeme o verdikte FIFA bezodkladne informovať FC VSS Košice, to je tiež našou úlohou," skonštatoval tlačový hovorca SFZ Juraj Čurný.



"Klubu FC VSS zostáva už len pár dní na odvrátenie veľkej hrozby. V opačnom prípade prídu zo sídla FIFA do Košíc nepríjemné správy a za nevykonanie rozhodnutí strešnej organizácie svetového futbalu bude košický klub tvrdo potrestaný. Tímu FC VSS, ktorý má ambíciu vrátiť sa do najvyššej súťaže, tak nemusí byť nič platný ani suverénny náskok na čele tabuľky II. ligy," dopĺňa denník Košice:Dnes.