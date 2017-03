Košickú MHD čakajú výrazné zmeny, dôvodom rekonštrukcia križovatky pri VSS

KOŠICE 3. marca (WebNoviny.sk) – K výrazným zmenám v košickej mestskej hromadnej doprave dôjde od soboty 4. marca, kedy bude pre rekonštrukciu uzavretá frekventovaná križovatka ciest a električkových tratí pri VSS. Zmeny sa týkajú nielen električkovej, ale aj autobusovej dopravy v meste. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Michaela Karaffová.



Električkové linky 3, 4 a 7 budú v smere od centra mesta premávať len po zastávku Ryba na Južnej triede. V úseku Ryba – VSS, križovatka - Nad jazerom, Važecká bude premávať náhradná autobusová linka x7. Električková linka 9 bude v smere od Terasy premávať len po zastávku Autocamping. .



V úseku Autocamping – Nad jazerom, Važecká bude premávať náhradná autobusová linka x9. Električková linka R2 bude v smere z U.S. Steel premávať len po zastávku Autocamping. V úseku Autocamping – Nad jazerom, Važecká bude premávať náhradná autobusová linka xR2. Električková linka R8 bude nahradená linkou R2.



Zmeny v autobusových linkách



Autobusová linka 19 bude posilnená a predĺžená až po konečnú zastávku Važecká. Na zastávku Napájadlá nebude premávať. Autobusové linky x7, x9, xR2 a 19 budú po Slaneckej ceste premávať po bežnej komunikácii, nie po električkovej trati.



Autobusová linka 12 bude v smere do Šebastoviec premávať cez zastávku Autocamping a ďalej priamo na Hraničnú (bez zachádzky k mostu VSS).



V smere na Podhradovú bude od Barce premávať odklonom cez zastávky križovatka VSS - Levočská - Bukovecká - Tepláreň – križovatka VSS - Verejný cintorín, a ďalej vo svojej pôvodnej trase. Náhradná autobusová linka x4 bude mať trasu: Socha J. Pavla II. – Autocamping a späť, pričom bude ako prípoj k linke 12 a zabezpečí obsluhu zastávok v úseku električkovej trate v Barci.



Autobusová linka 24 bude v smere do Spaľovne premávať cez zastávky Autocamping a Hraničná. V smere na Staničné námestie bude od zastávky VSS križovatka premávať odklonom cez zastávky na Južnom nábreží a cez Palackého. Zastávky Ryba, Malá stanica a Rušňové depo v tomto smere nebude obsluhovať.



Autobusová linka 54 bude v smere na Sídlisko Ťahanovce premávať cez zastávku Autocamping, pričom zastávku križovatka VSS v tomto smere vynechá. V opačnom smere bude linka premávať bez zmien.



Cestujúcich prosia o trpezlivosť



V prvý deň výluky bude z prevádzkovo-technologických dôvodov premávať linka x9 v predĺženej trase Nad jazerom, Važecká – kruhový objazd Moldavská, prestup na električku linky 9 bude zabezpečený v zastávke Alejová, gymnázium, resp. Spoločenský pavilón. Električková linka 9 bude v tomto čase premávať v skrátenej trase Havlíčkova – kruhový objazd Moldavská. Linka R2 bude v celej trase nahradená autobusmi.



K termínu začiatku výluky dochádza k zmenám v cestovných poriadkov liniek 2, 3, 4, 6, 7, 9, R1 – R7, 10, 12, 19, 24, 51 a 54. Podrobné informácie sú k dispozícii na internetovej stránke DPMK, v prípade nejasností ich poskytne aj na mailovej adrese dpmk@dpmk.sk a na telefonickej informačnej linke 6407 407.



„Cestujúcej verejnosti odporúčame ako zdroj informácií o prevádzke MHD počas plánovaných výluk využívať predovšetkým našu internetovú stránku. Zverejňované informácie sú autorizované všetkými zúčastnenými stranami a sú pravidelne aktualizované,“ zdôraznila Karaffová.



DPMK počas aktuálnych výluk električkovej dopravy prosí cestujúcich o trpezlivosť. Zároveň upozorňuje, aby si cesty okolo miesta výluky plánovali s časovou rezervou a predišli komplikáciám spojeným s meškaním v cieli svojej cesty.