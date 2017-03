Košická tepláreň vráti ľuďom na preplatkoch 1,8 milióna eur

KOŠICE 14. marca (WebNoviny.sk) - Tepláreň Košice, a. s. (TEKO) začína od stredy tohto týždňa vracať svojim odberateľom časť peňazí, ktoré v minulom roku zaplatili vo faktúrach za odobraté teplo a teplú vodu. Dobropisy majú splatnosť 14 dní a ich celková výška dosiahne 1,8 milióna eur.



Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ TEKO Ladislav Koch zdôvodnil tento krok skutočnosťou, že sa im vďaka výhodným nákupom čierneho energetického uhlia a zemného plynu pri porovnateľnej dĺžke vykurovacej sezóny podarilo medziročne ušetriť takmer dva milióny eur. Pri zemnom plyne dosiahla úspora 3 percentá a pri čiernom energetickom uhlí 5 percent..



"Priemerná domácnosť spotrebuje zhruba 12 000 kWh ročne, čo znamená, že jej úspora bude predstavovať 27,44 eura. Pri vyššej spotrebe bude aj vyššia vrátená suma a naopak,“ vysvetlil Koch. Dodal, že úspory dosiahli najmä lacnejším nákupom cez verejné obstarávania v porovnaní s tým, ako to bolo pred začiatkom predchádzajúcej vykurovacej sezóny. Okrem toho sa vďaka investíciám do modernizácie výrobných zariadení znížili náklady. Vyššia bola aj produktivita práce zamestnancov.





Tepláreň tak od stredy 15. marca začne posielať peniaze na účty svojich odberateľov. Tými sú nielen distribučné spoločnosti, ale aj rôzne bytové podniky, družstvá alebo správcovské spoločnosti. Celková výška preplatkov bude závisieť od obchodného vzťahu medzi obyvateľmi a ich dodávateľmi tepla, takže o výslednej sume na jednu domácnosť rozhodnú priamo oni. „Celý tento proces by sa mohol ukončiť najneskôr do záveru marca. Obyvatelia dostanú svoje ušetrené peniaze späť v priebehu júna v ročnom vyúčtovaní za teplo,“ uviedol Koch. V prípade, ak domácnosti alebo iní odberatelia budú mať za teplo nedoplatok, ich dlžná suma sa zníži o vypočítaný preplatok.



TEKO patrí medzi najväčších výrobcov a distribútorov tepla v centralizovanom zásobovaní teplom na Slovensku. Približne 70 % tepla odoberá mestská spoločnosť Tepelné hospodárstvo, s. r. o. Košice, ktorá zásobuje väčšinu košických domácností. Z celkových ročných dodávok tepla tvoria približne 63 % domácnosti a 37 % ostatní odberatelia. Okrem výroby tepla a elektrickej energie spoločnosť poskytuje aj podporné služby a regulačnú elektrinu pre potreby elektrizačnej sústavy SR. Spoločnosť dosiahla uplynulý rok čistý zisk 1,06 milióna eur.