Košice začali štvrťfinále Európskeho pohára FIBA víťazne

KOŠICE 9. februára (WebNoviny.sk) - Hráčky Good Angels Košice uspeli v úvodnom súboji štvrťfinále Európskeho pohára FIBA.



Na domácej palubovke Angels Areny po obetavom výkone zdolali maďarský tím VBW CEKK Cegléd 79:64 (32:37). Zverenkyne trénera Petra Jankoviča rozhodli o svojom víťazstve v druhom polčase, keď po prvej časti zaostávali 32:37. Potom sa však prejavila kvalita širšieho kádra košického tímu. Odveta v Cegléde sa bude hrať vo štvrtok 16. februára od 18.00 h. Do ďalšej fázy súťaže postúpi družstvo, ktoré bude mať v dvojzápase lepšie skóre. .



V Košiciach sa hral vyrovnaný,ale aj nervózny zápas od úvodných minút. V prvom polčase si až do 18. min žiadny zo súperov neutvoril vyšší ako 5-bodový náskok. Potom však hostky z Maďarska využili slabšiu štvorminútovku domácich bez dosiahnutého bodu a povzbudzované tromi autobusmi fanúšikov sa dostali do vedenia 35:27. Do kabín išli hráčky Ceglédu napokon s náskokom 5 bodov.



V druhom polčase trvalo necelých 5 minút, kým Košičanky zlikvidovali bodové manko a dostali sa do vedenia 43:41. Potom však Američanka Baughová neudržala nervy na uzde a po jej technickej chybe a zároveň štvrtej osobnej chybe v zápase išli opäť do 4-bodového vedenia basketbalistky Ceglédu (43:47). V závere tretej štvrtiny až dve hráčky hostiek mali na konte po 4 fauly a úzka rotácia ich kádra mala za následok, že Košičanky sa dostali do 5-bodového náskoku (56:51). Po povinnom striedaní 115-kilovej pivotky Maksimovičovej sa hostky herne aj psychicky rozsypali. V 34. min sa náskok Good Angels po bodovej šnúre 12:0 vyšplhal na 70:53 a víťazstvo domáceho tímu bolo predčasne spečatené. Záver bol už len otázkou výšky skóre v prospech v pohode hrajúcich Košičaniek.







: Oblaková 17, Stehlíková 13, Baughová 12 - Škoričová 17, Nagyová-Bujdosóová 10, Katonová 9



: Cekov (Bul.), Liszka (Poľ.), Pavlov (Maced.), 2000 divákov