Košice si udržali nádej, Žilina je krok od semifinále play-off

KOŠICE/ŽILINA 25. marca (WebNoviny.sk) - Hokejisti HC Košice si v sobotu pred svojimi priaznivcami udržali nádej na celkový úspech proti hráčom MHC Martin vo štvrťfinále play-off Tipsport ligy. Zvíťazili tesne 2:1 a v sérii hranej na štyri úspechy tým znížili na 2:3. Šiesty zápas bude v pondelok v Martine, prípadný rozhodujúci siedmy by sa konal v stredu na východe.





Tentoraz sa väčšina podstatného udiala už v úvodnej tretine. V 6. min poslal "oceliarov" do vedenia Richard Jenčík, v 9. min na to v početnej výhode hostí odpovedal Radomír Heizer. Košice kontrovali takisto v presilovke v 16. min Dávidom Šoltésom. Napokon sa skóre znova zmenilo až štyri sekundy pred úplným koncom: do prázdnej bránky pečatil kanonier Košíc Ladislav Nagy..



Škvrnou bolo zranenie tváre domáceho útočníka Tomáša Vargu, ktorého po zákroku Lukáša Kozáka z 13. min odviezli do nemocnice s podozrením na zlomeninu nosa.







6. Jenčík (Rudolf Huna, Klíma), 16. Šoltés (Hričina, E. Šedivý), 60. L. Nagy (Bicek) - 9. Heizer (Bačik, J. Tabaček)



7:6 na 2 min, navyše: 13. Jenčík 10 min za nešportové správanie - 13. L. Kozák 5+DKZ za napadnutie hlavy a krku, 1:1, 0:0, D. Konc, Stano - Smrek, Korba, 4077 divákov



Zostavy:



Kopřiva - E. Šedivý, M. Dudáš, Matejka, Šmach, Jankovič, Koch, P. Bartoš, Deyl - M. Bartánus, Suja, Bicek - Jenčík, Klíma, Rudolf Huna - L. Nagy, Boltun, Hričina - J. Milý, Tibor Varga, Šoltés



Corbeil - L. Kozák, Salija, Bačik, J. Tabaček, Brňák, P. König, M. Dvořák, Pacalaj - R. Varga, Galamboš, Korostin - P. Koyš, Heizer, Markovič - Surovka, R. Dlouhý, B. Rapáč - Jurášek, Pokrivčák, Rzavský







Hokejisti MsHK Doxxbet Žilina sa tretí raz dostali do vedenia nad hráčmi HKM Zvolen. V sobotu v piatom zápase triumfovali pred vlastnými fanúšikmi presvedčivo 5:1 a celkovo majú mierny náskok 3:2. V 8. min otvoril skóre v prospech domácich "vlkov" Rastislav Konečný - Žiline sa to podarilo prvý raz v rámci tejto konfrontácie so Zvolenom. V 30. min pridal poistku Juraj Jurík - 2:0.



V 37. min síce dosiahol v presilovke kontaktný gól Michal Novák, ale ešte pred druhou sirénou upokojil MsHK Doxxbet Michal Švihálek. Keď v 45. min v oslabení zvýšil na 4:1 Radim Hruška, bolo v podstate rozhodnuté. Piaty gól hostiteľov strelil v 58. min opäť Švihálek.



Šiesty duel je vo Zvolene na programe v pondelok 27. marca, prípadný rozhodujúci siedmy pod Dubňom 29. marca.







8. R. Konečný (Holovič, Stupka), 30. J. Jurík (Húževka, Švihálek), 40. Švihálek (Húževka, J. Jurík), 45. R. Hruška (Marek Hovorka), 58. Švihálek (J. Jurík, D. Brejčák) - 37. M. Novák (Puliš, Šišovský)



5:3 na 2 min, 0:1, 1:0, J. Konc, Kubuš - Kacej, Tvrdoň, 3528 divákov



Zostavy:



T. Tomek - V. Čížek, T. Bokroš, D. Brejčák, Juraško, M. Grman, Ťavoda, E. Švec, M. Macejko - Marek Hovorka, R. Hruška, L. Handlovský - Švihálek, Húževka, J. Jurík - Stupka, Holovič, R. Konečný - O. Gmitter, F. Ondruš, Rogoň



S. Baroš - Hraško, M. Novák, T. Valenta, Andersons, Plechanov, M. Ivan, Homer, Habšuda - P. Zuzin, Puliš, Šišovský - S. Petráš, B. Mráz, Lušňák - Matis, L. Jurík, Síkela - Dubeň, Jakubík, Kelemen