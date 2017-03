Košice ostali bez hokejového semifinále play-off prvýkrát po šestnástich rokoch

Hráči Košíc sa po dlhých šestnástich rokoch neprebojovali do semifinále play-off najvyššej domácej hokejovej súťaže. Oceliari naposledy chýbali....

Oceliari naposledy chýbali medzi kvartetom najlepších slovenských klubov v ročníku 2000/2001, keď vo štvrťfinále vypadli s Popradom. V pondelok Košičania prehrali na ľade Martina 0:1 v šiestom štvrťfinálovom súboji play-off Tipsport ligy 2016/2017 a v celej sérii zvíťazilo mužstvo z Turca 4:2..





V celej sérii, ale najmä na ľade Martina, sme nedávali góly. A to rozhodlo. Ak neskórujeme, ťažko budeme vyhrávať zápasy. Hrali sme odhodlane, ale nepadalo nám to tam. V sérii sme boli ako favorit a Martin sa chcel ukázať v čo najlepšom svetle. Martinčania boli bojovní a dali góly, ktoré nám chýbali,“ povedal po vypadnutí sklamaný tréner Košíc Miroslav Marcinko pre RTVS. Východniari v pondelok prišli aj o ďalšiu sériu - po desiatich ročníkoch s medailou v slovenskej najvyššej hokejovej súťaže tentokrát vyjdú naprázdno a skončia na piatej priečke.



Omnoho spokojnejší boli v pondelok domáci. Martin sa do semifinále play-off prebojoval prvýkrát od sezóny 2009/2010 a celkovo len piaty raz. "Do duelu sme nastúpili bez troch opôr v obrane, brankár Mathieu Corbeil však chytal fantasticky. Navyše, dopredu nás hnali vynikajúci diváci,“ povedal kouč tímu z Turca Pavel Paukovček. "V boji o postup do semifinále bolo dôležité, že sme hrali dobre v obrannom pásme a zvládali sme súboje jedného proti jednému,“ dodal. Súperom Martinčanov v semifinále bude víťaz základnej časti HC ’05 iClinic Banská Bystrica.